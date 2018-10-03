Московский «Локомотив» проиграл немецкому «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов
Встреча в Москве на стадионе «РЖД-Арена» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Следующий домашний матч в Лиге чемпионов действующий чемпион России сыграет 24 октября против португальского «Порту».
Комментарии1
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yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 22:10
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