Нефть сегодня дорожает
Сорт марки «брент» поднялся выше 86-ти долларов за баррель впервые за 4 года. При этом российская валюта немного подешевела на московской бирже. Аналитики связывают рост цен на нефть с предстоящим вступлением в силу американских санкций против Ирана. Они коснутся, в том числе, энергетического сектора Исламской республики.
Комментарии7
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yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 22:10
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
danko1 03 октября 2018 | 22:15
А в бюджете на этот год заложена цена на нефть 40 долларов.
Где излишки, гопник?
banderobab 03 октября 2018 | 22:18
Прекрасно! Замечательно!
"А что там у хохлов?" (с) ;)
antiboh 03 октября 2018 | 22:39
banderobab: Пенсию украли -замечательно, бензин подорожает- прекрасно!
Вы глупы?
vinnidi 03 октября 2018 | 22:19
danko1: Эти излишки, Галина, того кого надо излишки!!!
danko1 03 октября 2018 | 22:21
vinnidi: Ну всё-таки 5-ти этажная квартира стоит на много порядков дешевле.
Остальное на виолончели ушло?
Даже детское пособие не поднимут до стоимости 2-х пачек памперсов.
glotov 03 октября 2018 | 22:25
danko1: Какие излишки?! Тут же озвучили цену на нефть на один день, а впереди целый год с санкциями и прочими пакостями от ваших подельщиков.