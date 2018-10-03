Нефть сегодня дорожает

Сорт марки «брент» поднялся выше 86-ти долларов за баррель впервые за 4 года. При этом российская валюта немного подешевела на московской бирже. Аналитики связывают рост цен на нефть с предстоящим вступлением в силу американских санкций против Ирана. Они коснутся, в том числе, энергетического сектора Исламской республики.