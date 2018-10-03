Конгресс США в ближайшие недели, скорее всего, не согласует новые санкции в отношении России
Конгресс США в ближайшие недели, скорее всего, не согласует новые санкции в отношении России, выяснил РБК.
Нижняя палата Конгресса с начала недели на отдыхе, все слушания в её комитетах перенесены, рассказали РБК два конгрессмена. А в Сенате заняты другими вопросами, в том числе утверждением юриста Бретта Каваны в Верховный суд США. Обсуждать новые антироссийские санкции конгрессмены и сенаторы продолжат после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, полагают западные аналитики. Если Москву уличат в попытке повлиять на ход голосования, персональные санкции могут ждать российских политиков. Обсуждение законопроектов, вероятно, совпадёт с принятием новых санкций за инцидент в Солсбери. На Западе считают, что российские спецслужбы применили химическое оружие при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Вопросом этих санкций занимается Белый дом. Есть три вида ограничительных мер в отношении России. Санкции против госдолга, нескольких госбанков и вероятное внесение в чёрный список большего числа лиц из ближнего круга президента Путина. Агентство Bloomberg недавно отмечало, что для санкций США, которые обсуждают в Конгрессе, есть несколько препятствий. Одно из них связано с предстоящими выборами, поскольку американские политики пытаются использовать тему новых санкций для того, чтобы воодушевить избирателей.
Представитель Госдепартамента США Маниша Сингх в сентябре обещала суровые санкции в отношении России.
Комментарии7
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yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 22:10
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
banderobab 03 октября 2018 | 22:15
Очканули пендосы. Привычная история. ;)
zonda_3 03 октября 2018 | 22:31
banderobab:
Братан, ты прав - все зассали! Одни россияне настолько смелые, что сбивают только своих!
polikarpich 03 октября 2018 | 22:48
banderobab: Тебя испужались. Ты же Омерике такие страшные кары сулишь!
glotov 03 октября 2018 | 22:30
Санкции, конечно же введут . Потом. Хотя у наших "либеральных" оппозиционеров и эта задержка может вызвать ин -факты-сульты. Не думают о них конгрессмены.
estamp 03 октября 2018 | 22:49
glotov: Не думают о них конгрессмены.
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Ерунда. Наши оппозиционеры отлично умеют самоудовлетворяться!
estamp 03 октября 2018 | 22:47
На Западе считают, что российские спецслужбы применили химическое оружие при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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При этом сам пациент считает, что его травила вообще не Россия.