Конгресс США в ближайшие недели, скорее всего, не согласует новые санкции в отношении России, выяснил РБК.

Нижняя палата Конгресса с начала недели на отдыхе, все слушания в её комитетах перенесены, рассказали РБК два конгрессмена. А в Сенате заняты другими вопросами, в том числе утверждением юриста Бретта Каваны в Верховный суд США. Обсуждать новые антироссийские санкции конгрессмены и сенаторы продолжат после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, полагают западные аналитики. Если Москву уличат в попытке повлиять на ход голосования, персональные санкции могут ждать российских политиков. Обсуждение законопроектов, вероятно, совпадёт с принятием новых санкций за инцидент в Солсбери. На Западе считают, что российские спецслужбы применили химическое оружие при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Вопросом этих санкций занимается Белый дом. Есть три вида ограничительных мер в отношении России. Санкции против госдолга, нескольких госбанков и вероятное внесение в чёрный список большего числа лиц из ближнего круга президента Путина. Агентство Bloomberg недавно отмечало, что для санкций США, которые обсуждают в Конгрессе, есть несколько препятствий. Одно из них связано с предстоящими выборами, поскольку американские политики пытаются использовать тему новых санкций для того, чтобы воодушевить избирателей.

Представитель Госдепартамента США Маниша Сингх в сентябре обещала суровые санкции в отношении России.