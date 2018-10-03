Посол США в России Джон Хантсман назвал условия нормализации отношений между странами
Он перечислил целый список разных вопросов, но подчеркнул, что верит в последующее улучшение ситуации.
«Мой президент дал ясно понять, что хочет видеть улучшение двусторонних отношений и прилагает усилия для достижения этого. Но улучшение отношений сопровождается определенными ожиданиями, и мы очень-очень четко говорим, что должно быть сделано: невмешательство в промежуточные выборы в Конгресс этого года; урегулирование проблемы на Востоке Украины. И самое важно, что мы можем сделать в ближайшие месяцы, — это построить доверие таким образом, чтобы появилась возможность сесть за стол переговоров».
Ранее Хантсман утверждал, что Россия и Сирия ведут закулисную работу по урегулированию ситуации в Сирии
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 03 октября 2018 | 22:10
Вован не примет условия переговорщиков и продолжит дальше над несчастным Воронежем, взятым им в заложники..
banderobab 03 октября 2018 | 22:13
Кладем на условия нормализации от сша... с прибором.
Нам на них - наср*ть!
kottigr1 03 октября 2018 | 22:14
banderobab: А что в РФ ещё есть куда ?.. Неужели вы ещё не всё у себя загадили ?
begly_ 03 октября 2018 | 22:35
banderobab:
Ваша независимость, незакомплексованность мысли, полет свободы, благородство.., у меня всегда вызывает чувство уважения.
yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 22:11
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
polba 03 октября 2018 | 22:14
То есть мистер Хантсман прямо признаётся, что Россия и Сирия стараются прекратить с Сирии войну, вопреки всем усилиям США.... Замечательно.
pulalala 03 октября 2018 | 22:21
АФИГЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ !!!!
Не вмешиваться русским в выборы в Конгресс.
Афигеть.
С этого момента США уже не сверхдержава.
zonda_3 03 октября 2018 | 22:43
pulalala:
" С этого момента США уже не сверхдержава." -
Порешил pulala, и допил граненку боярышника с Буратиной
navy 03 октября 2018 | 22:25
2-3 троля из России способны опрокинуть выборы!
Это в самой мощной стране!
ensebeo 03 октября 2018 | 22:39
navy: 2-3 скунса способны отравить целый концертный зал в самой мощной стране.
fresh_breeze 03 октября 2018 | 22:25
То есть, для улучшения ДВУХсторонних отношений условия ставит только ОДНА сторона.
Как были они нахалами всю свою недолгую историю, так ими и остаются.
glotov 03 октября 2018 | 22:33
Ну, донецкий вопрос можно решить аккурат по американскому методу: по образцу Косово.
idshoohov 03 октября 2018 | 22:47
Вы сраниваете Россию с Албанией?
komandarm___1968 03 октября 2018 | 22:37
Россия и Сирия пытаются урегулировать ситуацию в Сирии(!) в тайне от США? Прелестно...