Посол США в России Джон Хантсман назвал условия нормализации отношений между странами

Он перечислил целый список разных вопросов, но подчеркнул, что верит в последующее улучшение ситуации.

«Мой президент дал ясно понять, что хочет видеть улучшение двусторонних отношений и прилагает усилия для достижения этого. Но улучшение отношений сопровождается определенными ожиданиями, и мы очень-очень четко говорим, что должно быть сделано: невмешательство в промежуточные выборы в Конгресс этого года; урегулирование проблемы на Востоке Украины. И самое важно, что мы можем сделать в ближайшие месяцы, — это построить доверие таким образом, чтобы появилась возможность сесть за стол переговоров».

Ранее Хантсман утверждал, что Россия и Сирия ведут закулисную работу по урегулированию ситуации в Сирии