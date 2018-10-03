Владимир Путин сегодня внес законопроект, который смягчает наказание по статье 282 часть 1

Как правило, по ней судят обвиняемых по так называемым делам о лайках и репостах, — напоминают эксперты.

Это станет поводом для повторного изучения целого ряда разбирательств, — сказал в эфире «Первого канала» председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников

«Не только те приговоры, которые уже вступили в силу, будут пересматриваться, но и те дела уголовные, которые на сегодняшний день есть, они будут закрываться. И, конечно, режим рассмотрения этих правонарушений будет совсем другой»

Павел Крашенинников также добавил, что поправки могут внести до конца осени.