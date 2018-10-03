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22:03, 03 октября 2018

Владимир Путин сегодня внес законопроект, который смягчает наказание по статье 282 часть 1

Как правило, по ней судят обвиняемых по так называемым делам о лайках и репостах, — напоминают эксперты.

Это станет поводом для повторного изучения целого ряда разбирательств, — сказал в эфире «Первого канала» председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников

«Не только те приговоры, которые уже вступили в силу, будут пересматриваться, но и те дела уголовные, которые на сегодняшний день есть, они будут закрываться. И, конечно, режим рассмотрения этих правонарушений будет совсем другой»

Павел Крашенинников также добавил, что поправки могут внести до конца осени.

Комментарии

9

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sim202_ 03 октября 2018 | 22:06

Благодетель, мля...
Конституция приснилась или Гаага?

banderobab 03 октября 2018 | 22:10

Это гуманно.

Но стоило бы, может немного позже, и задним числом - наоборот эту статью серьезно ужесточить.
А то либерастня весь интернет загадила.

polikarpich 03 октября 2018 | 22:42

banderobab:

Точно! Тычешь-тычешь тебя носом - не гадь, не гадь в интернете! - а ты всё равно продолжаешь.

danko1 03 октября 2018 | 22:11

sim202_: Решил отретушировать полный маразм, вместо его отмены?
За лайки и репосты надумали на 1-ый раз не очень сурово наказывать, а вот за выражение собственного мнения, гарантированного Конституцией, наказывать по-прежнему будут.
И наказывать только за критику власти, что будут экстремизмом считать, но за призыв Пескова размазывать печень оппозиционеров по асфальту, наказывать не будут.
Как не наказывают разных кремлевских отморозков, громящих штабы Навального, выставки, нападающих на активистов, выполняя указание Пескова.

kottigr1 03 октября 2018 | 22:08

Вовкины законы интересны лишь членам его банды.. На то он и Вор в Законе..

antiboh 03 октября 2018 | 22:08

Сегодня ,наблюдая за ящиком,обратил внимание на лицо ВВП.Это кто,вообще ,был? Может двойник или как они там?-тройник?

kottigr1 03 октября 2018 | 22:12

antiboh: Россия такая страна, что ей может править даже пустое место..

polikarpich 03 октября 2018 | 22:44

antiboh: kottigr1: Потом вообще чучело набьют специалисты-таксодермисты.

yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 22:12

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga

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