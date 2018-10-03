Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отставку

Временно исполнять его обязанности будет полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Президент Владимир Путин предложил теперь уже бывшему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. А представитель главы государства на Северо-Западе Александр Беглов как минимум до сентября следующего года займет пост градоначальника. Слухи об отставке Полтавченко появлялись регулярно последние несколько лет. Их связывали с высокими протестными настроениями в Северной столице и с проблемами в хозяйственной сфере. При этом в Смольном каждый раз утверждали, что губернатор не собирается покидать свой пост. Даже сегодня днем пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов называл сообщения о грядущей отставке «уткой».

Сам бывший градоначальник несколько месяцев назад говорил, что не исключает своего участия в предстоящих выборах. Напомню, Полтавченко занял свой пост семь лет назад. Его полномочия должны были закончиться в 2019-ом. Что касается Александра Беглова, то ранее он был вице-губернатором Петербурга и руководил одним из районов города. Его супруга и зять сейчас возглавляют два комитета в Смольном.

Полтавченко стал восьмым губернатором, который ушел в отставку за последнее время. Похоже, что он не сильно отличается от предыдущего главы региона, и его кандидатуру могли выбрать, чтобы избежать значительных изменений в городе, — сказал «Эху» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Михаил Виноградов добавил, что Беглова сейчас рассматривают как кандидата на выборах губернатора в следующем году. По словам эксперта, его предыдущую деятельность на посту постпреда стоит расценивать как подготовку к должности главы региона.