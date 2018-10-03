Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отставку
Временно исполнять его обязанности будет полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.
Президент Владимир Путин предложил теперь уже бывшему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. А представитель главы государства на Северо-Западе Александр Беглов как минимум до сентября следующего года займет пост градоначальника. Слухи об отставке Полтавченко появлялись регулярно последние несколько лет. Их связывали с высокими протестными настроениями в Северной столице и с проблемами в хозяйственной сфере. При этом в Смольном каждый раз утверждали, что губернатор не собирается покидать свой пост. Даже сегодня днем пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов называл сообщения о грядущей отставке «уткой».
Сам бывший градоначальник несколько месяцев назад говорил, что не исключает своего участия в предстоящих выборах. Напомню, Полтавченко занял свой пост семь лет назад. Его полномочия должны были закончиться в 2019-ом. Что касается Александра Беглова, то ранее он был вице-губернатором Петербурга и руководил одним из районов города. Его супруга и зять сейчас возглавляют два комитета в Смольном.
Полтавченко стал восьмым губернатором, который ушел в отставку за последнее время. Похоже, что он не сильно отличается от предыдущего главы региона, и его кандидатуру могли выбрать, чтобы избежать значительных изменений в городе, — сказал «Эху» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Михаил Виноградов добавил, что Беглова сейчас рассматривают как кандидата на выборах губернатора в следующем году. По словам эксперта, его предыдущую деятельность на посту постпреда стоит расценивать как подготовку к должности главы региона.
Комментарии4
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yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 22:12
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
kryimzdick 03 октября 2018 | 22:13
Город пережил блокаду, вице-мерство путина и вальку полстакана
tvitov66 03 октября 2018 | 22:20
kryimzdick: 9 нояб. 2014 г. - Наследник Георгия Полтавченко на 200 млн рублей обошел отпрыска Валентины Матвиенко ... наша северная Пальмира замерла в предвкушении узнать имя нового победителя забега
kryimzdick 03 октября 2018 | 22:31
tvitov66: горе побежденным