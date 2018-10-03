Россияне в следующем году получат 10 дней новогодних каникул
Согласно правительственному постановлению отдых в новогоднюю неделю начнется 30-го декабря, а завершится 8-го января. Кроме того, в мае сограждане получат 5-дневный отдых с 1-го по 5-е число и еще четыре выходных подряд с 9-го по 12-е.
Комментарии6
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yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:35
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
skull____ 03 октября 2018 | 21:50
yulya_tsikina_25: Да чтож ты, падла, в каждой новости...
mosser 03 октября 2018 | 22:26
yulya_tsikina_25: путин это ты? Гыыя
gelont 03 октября 2018 | 22:21
Гуляй , рванина ! Один хрен у населения с работой напряженка . Выпивайте и закусывайте .
mosser 03 октября 2018 | 22:28
gelont: придётся в пятерочку без денег ходить, работы то нет. А можно и на рублевку с вилами.
mosser 03 октября 2018 | 22:30
Работы нет, денег нет. Вывод:грабь награбленное!