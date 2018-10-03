Россияне в следующем году получат 10 дней новогодних каникул

Согласно правительственному постановлению отдых в новогоднюю неделю начнется 30-го декабря, а завершится 8-го января. Кроме того, в мае сограждане получат 5-дневный отдых с 1-го по 5-е число и еще четыре выходных подряд с 9-го по 12-е.