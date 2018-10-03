Администрация Перми запретила активистам выходить на митинги в день рождения Владимира Путина
В мэрии утверждают, что в воскресенье, 7-го октября, все площадки будут заняты другими мероприятиями, — передает сайт URA.Ru. Свою акцию в этот день хотели провести члены так называемой Организации гражданских активистов. Они намерены оспорить решение властей в суде.
Комментарии8
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yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:35
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
polikarpich 03 октября 2018 | 21:36
А что там будут за мероприятия? Народные гуляния? Это вряд ли.
Вот в случае "лебединого озера" - да! - порвали бы множество баянов.
askol2016 03 октября 2018 | 21:52
polikarpich: власти понимают, что в адрес Путина поздравлений в цензурном виде не найдется
danko1 03 октября 2018 | 22:18
askol2016: Надо на кладбище провести символическое погребение беззакония, воровства, коррупции, агрессии, войны, лжи и всего прочего, символом чего это ничтожество из подворотни является.
vla7815 03 октября 2018 | 21:56
polikarpich: ///// А что там будут за мероприятия? /////
Шабаш путинистов.
kir_pich_101 03 октября 2018 | 21:40
А мы хотели с флагами и транспарантами.
Придется опять сидеть на кухне и пить, не шумно, тихонько чокаясь и тихонько кричать "Ура!",а то соседи побить могут...
andy66 03 октября 2018 | 22:09
опаньки! Оказывается, по некоторым дням Конституция РФ не работает )))
edun1952 03 октября 2018 | 22:19
Когда богопомазанным себя провозгласит - гуляй народ хоть в Перми хоть на Ордынке...