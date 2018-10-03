Администрация Перми запретила активистам выходить на митинги в день рождения Владимира Путина

В мэрии утверждают, что в воскресенье, 7-го октября, все площадки будут заняты другими мероприятиями, — передает сайт URA.Ru. Свою акцию в этот день хотели провести члены так называемой Организации гражданских активистов. Они намерены оспорить решение властей в суде.