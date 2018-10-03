Греция начала уголовное преследование россиянина Александра Винника
С ним встретились двое следователей финансовой полиции. При этом само дело еще не возбуждено, — пояснил РИА Новости адвокат Винника.
Российский гражданин был арестован больше года назад по запросу США. Вашингтон обвиняет его в отмывании миллиардов долларов. Сам он вину не признаёт.
Выдачи Винника добивается и Россия.
Комментарии2
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yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:35
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
novirusisch 03 октября 2018 | 21:48
Когда Винника по запросу СШа арестовали в Греции, в России была паника.
За ним хищения и отмывка миллиардов долларов и он очень много знает.
ЧТОБЫ СПАСТИ ВИННИКА РОССИЯ ВОЗБУДИЛА ПРОТИВ НЕГО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ПОВОДУ И ВИННИК СРАЗУ ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ.
Россия давит на Грецию как только может, чтобы Винника не выдали США. Иначе будет полный писец.
Греция тянет время. Решает кому потрафить.