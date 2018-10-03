Греция начала уголовное преследование россиянина Александра Винника

С ним встретились двое следователей финансовой полиции. При этом само дело еще не возбуждено, — пояснил РИА Новости адвокат Винника.

Российский гражданин был арестован больше года назад по запросу США. Вашингтон обвиняет его в отмывании миллиардов долларов. Сам он вину не признаёт.

Выдачи Винника добивается и Россия.