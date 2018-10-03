Министерство финансов столкнулось с низким спросом в ходе второго аукциона по размещению облигаций федерального займа

Кроме того, заявки были выставлены по неприемлемым ценам, — сказал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский. Минфин возобновил проведение аукционов после месячной паузы. Сообщалось, что ведомство сумело занять лишь три четверти первого выпуска. Как отмечает журнал «Форбс», Минфин уже месяц вынужден отменять аукционы по размещению облигаций. На поведение инвесторов оказывает влияние слабеющий рубль при растущей нефти, что говорит о высоком оттоке капитала, — поясняют аналитики.