Министерство финансов столкнулось с низким спросом в ходе второго аукциона по размещению облигаций федерального займа
Кроме того, заявки были выставлены по неприемлемым ценам, — сказал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский. Минфин возобновил проведение аукционов после месячной паузы. Сообщалось, что ведомство сумело занять лишь три четверти первого выпуска. Как отмечает журнал «Форбс», Минфин уже месяц вынужден отменять аукционы по размещению облигаций. На поведение инвесторов оказывает влияние слабеющий рубль при растущей нефти, что говорит о высоком оттоке капитала, — поясняют аналитики.
Комментарии5
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kir_pich_101 03 октября 2018 | 21:36
Так можно же пенсионерам и бюджетникам вместо зарплаты выдать!
Все равно они уже ничего не чувствуют...
yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:36
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
edun1952 03 октября 2018 | 21:53
И кто ж поверит этому государству КГБ.
mosser 03 октября 2018 | 21:54
Народ от бандитского государства отвернулся,безвозвратно!
seryj_wolk 03 октября 2018 | 22:08
Никто, ни патриоты, ни иные инвесторы не хочет вкладываться в рфию, даже по неприемлимо низким ценам облигаций. Так начинается финансовый крах!