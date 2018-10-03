Мурманское агентство «СеверПост» опасается своего закрытия

По словам его владельца и главного редактора Дмитрия Высоцкого, с августа они получили уже несколько претензий от Роскомнадзора. Он связывает такой повышенный интерес с выборами губернатора, которые ожидаются в регионе в следующем году.

Как передает «Радио Свобода», «СеверПост», по данным «Медиалогии», является самым читаемым и самым цитируемым СМИ в Мурманской области. Кроме того, оно остается единственным независимым информационным агентством в регионе.