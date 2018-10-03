Мурманское агентство «СеверПост» опасается своего закрытия
По словам его владельца и главного редактора Дмитрия Высоцкого, с августа они получили уже несколько претензий от Роскомнадзора. Он связывает такой повышенный интерес с выборами губернатора, которые ожидаются в регионе в следующем году.
Как передает «Радио Свобода», «СеверПост», по данным «Медиалогии», является самым читаемым и самым цитируемым СМИ в Мурманской области. Кроме того, оно остается единственным независимым информационным агентством в регионе.
Комментарии3
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yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:36
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
alex_melnikov Алексей Мельников 03 октября 2018 | 21:50
Не сдаваться. Не закрываться. Сражаться за свободу слова до конца.
banderobab 03 октября 2018 | 21:55
Закрывать север-пост. Закрывать однозначно. Не хватало тут нам этих проплаченных фейкрвых помоек, чисто пропагандистских.
Закрывать.