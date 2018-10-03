Губернатор Санкт-Петербурга уходит с должности
В разговоре с президентом Георгий Полтавченко поблагодарил его за доверие и принял предложение возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга запланированы на сентябрь следующего года.
Комментарии8
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maxcarev 03 октября 2018 | 21:32
Путин, назначь Чепигу на эту должность - 86% питерцев проголосуют за него. как, впрочем, и 86% проголосуют за переименование назад в Ленинград. Бггг.
gordy 03 октября 2018 | 21:40
Питер отмучился, пусть мучается корпорация?
zapadnay 03 октября 2018 | 21:46
Считай, Полтавченко повезло. Вовремя уйти - настоящее искусство. Наверное, тылы под надежной защитой и никакой форс-мажор не страшен.
yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:33
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
danmestari 03 октября 2018 | 21:38
Город просрал, теперь суда топить будет.
eternity88 03 октября 2018 | 21:38
Ну что, челядь путинская, готовься к сроку как в Приморье, Хабаровске, Владимире. До следующего сентября ещё много накосорезишь...
fresh_breeze 03 октября 2018 | 21:43
Пригожина в губернаторы!!!
vallecano 03 октября 2018 | 22:46
Смена одного кгбшного андроида на другого ничего не изменит... я думаю, Полтава сам попросился, мпросто устал. И сразу назначили такого же безликого серого усатого...