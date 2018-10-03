Мэрия Москвы возложила на организаторов матча ЦСКА – «Реал» ответственность за проблемы с транспортом после игры
В руководстве ЦСКА, в свою очередь, сказали, что организатор несет ответственность только за то, что происходит в пределах арены, — пишет РБК. В департаменте транспорта заверили, что к началу второго ночи практически все зрители матча покинули территорию спорткомплекса «Лужники». В пресс-службе стадиона вот комментариев отказались.
Ранее в спортивной прессе появились сообщения о многочисленных жалобах болельщиков на то, что им потребовалось больше часа для того, чтобы покинуть стадион. Кроме того, люди говорили о давке на выходе.
Комментарии3
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kunst54 03 октября 2018 | 21:09
В следующий раз надо начинать часа в четыре утра, тогда как раз к открытию метро поспеют.
yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:11
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
danko1 03 октября 2018 | 21:09
У нас мэрия Москвы ни за что ответственность не несёт перед горожанами, только перед президентом, за выполнение его указаний.