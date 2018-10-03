Мэрия Москвы возложила на организаторов матча ЦСКА – «Реал» ответственность за проблемы с транспортом после игры

В руководстве ЦСКА, в свою очередь, сказали, что организатор несет ответственность только за то, что происходит в пределах арены, — пишет РБК. В департаменте транспорта заверили, что к началу второго ночи практически все зрители матча покинули территорию спорткомплекса «Лужники». В пресс-службе стадиона вот комментариев отказались.

Ранее в спортивной прессе появились сообщения о многочисленных жалобах болельщиков на то, что им потребовалось больше часа для того, чтобы покинуть стадион. Кроме того, люди говорили о давке на выходе.