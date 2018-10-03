В конвертах, которые поступили в Пентагон, был не рицин, а семена, из которых получают токсичное вещество
По словам пресс-секретаря Министерства обороны США Даны Уайт, эти семена могли бы повредить здоровью человека, если бы их употребили в пищу. Никто в результате инцидента не пострадал.
Ранее в Пентагоне говорили, что их сотрудники, которые просматривают почту, нашли рицин в двух конвертах. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону. Секретная служба, которая занимается охраной первых лиц государства, накануне предупредила о подозрительном конверте, который был направлен президенту Дональду Трампу.
Комментарии2
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yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:11
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
mppv 03 октября 2018 | 21:15
Это семена добра и правды.
Для Пентагона и многих-многих это токсичное вещество