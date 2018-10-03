В конвертах, которые поступили в Пентагон, был не рицин, а семена, из которых получают токсичное вещество

По словам пресс-секретаря Министерства обороны США Даны Уайт, эти семена могли бы повредить здоровью человека, если бы их употребили в пищу. Никто в результате инцидента не пострадал.

Ранее в Пентагоне говорили, что их сотрудники, которые просматривают почту, нашли рицин в двух конвертах. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону. Секретная служба, которая занимается охраной первых лиц государства, накануне предупредила о подозрительном конверте, который был направлен президенту Дональду Трампу.