Соединенные Штаты выходят из протокола к Венской конвенции о дипломатических сношениях

Это связано с подачей Палестиной иска в Международный суд ООН к США. Как сказал журналистам помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон в то же время остается стороной Венской конвенции и ожидает от других стран выполнения своих обязательств в рамках документа.

Палестина подала в суд на Штаты из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.