Соединенные Штаты выходят из протокола к Венской конвенции о дипломатических сношениях
Это связано с подачей Палестиной иска в Международный суд ООН к США. Как сказал журналистам помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон в то же время остается стороной Венской конвенции и ожидает от других стран выполнения своих обязательств в рамках документа.
Палестина подала в суд на Штаты из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Комментарии4
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kara 03 октября 2018 | 21:08
а так можно?!
и страна после этого не изгой?
ltvjrhfn2 03 октября 2018 | 21:14
kara:
нет, у этой страны 7 океанских флотов и куча лизоблюдов на Эхе, значит не изгой.
banderobab 03 октября 2018 | 21:15
С сша ни одно цивилизованное законопослушные государство дел иметь не хочет и не будет. Теперь так - сша посылаются на...
yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:12
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga