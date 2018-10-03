В США назвали два условия улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном
Это невмешательство в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут через месяца, и урегулирование конфликта в Донбассе, — рассказал сегодня американский посол в Москве Джон Хантсман. По его словам, со стороны Белого дома четко дали понять, что настроены на улучшение отношений и прилагают усилия для достижения этой цели.
Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в попытке повлиять на результаты предстоящих промежуточных выборов в Конгресс, а также прошедших президентских выборов в США.
Комментарии4
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 21:04
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
kryimzdick 03 октября 2018 | 21:04
То есть Крым америкосы проглотили
danko1 03 октября 2018 | 21:11
kryimzdick: Да и права человека ( их отсутствие) в России выпали из их поля зрения.
banderobab 03 октября 2018 | 21:12
ОБА условия - посылаем на... ;) кладем на них... с прибором.