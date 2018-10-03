В США назвали два условия улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном

Это невмешательство в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут через месяца, и урегулирование конфликта в Донбассе, — рассказал сегодня американский посол в Москве Джон Хантсман. По его словам, со стороны Белого дома четко дали понять, что настроены на улучшение отношений и прилагают усилия для достижения этой цели.

Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в попытке повлиять на результаты предстоящих промежуточных выборов в Конгресс, а также прошедших президентских выборов в США.