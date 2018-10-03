Пакет законов о пенсионной реформе подписал этим вечером президент Владимир Путин

Среди них закон о повышении пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин и 60-ти для женщин. Кроме того, закон о введении уголовного наказания для тех работодателей, которые не принимают на работу или увольняют людей предпенсионного возраста. С лета против этой реформы по всей стране проходят акции протеста.