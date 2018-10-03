Пакет законов о пенсионной реформе подписал этим вечером президент Владимир Путин
Среди них закон о повышении пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин и 60-ти для женщин. Кроме того, закон о введении уголовного наказания для тех работодателей, которые не принимают на работу или увольняют людей предпенсионного возраста. С лета против этой реформы по всей стране проходят акции протеста.
Комментарии4
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 21:04
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
kir_pich_101 03 октября 2018 | 21:12
Черенки для лопат и грабель.
80-120 рублей за штуку, в зависимости от размера.
А какой размер он предпочитает?
Может уже и не важно...
tvitov66 03 октября 2018 | 21:14
kir_pich_101: торопится нацЛидер ... а спешка говорят нужна лишь только при ловле блох и при поносе
hicat 03 октября 2018 | 21:13
Изменило чутьё гэбисту.
Подписал свой собственный кирдык.