"Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко оставил свою должность..."

Исполнять его обязанности до следующих выборов президент предложил своему полпреду в Северо-западном федеральном округе Александру Беглову. Тот согласился, отметив, что с северной столицей его многое связывает.

Кто станет следующим постпредом президента в Северо-западном федеральном округе пока не сообщается.