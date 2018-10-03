Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко оставил свою должность
Исполнять его обязанности до следующих выборов президент предложил своему полпреду в Северо-западном федеральном округе Александру Беглову. Тот согласился, отметив, что с северной столицей его многое связывает.
Кто станет следующим постпредом президента в Северо-западном федеральном округе пока не сообщается.
Комментарии5
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gordy 03 октября 2018 | 21:10
"Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко оставил свою должность..."
... а Исакий останется музеем?
igorrrpadlowitchs 03 октября 2018 | 21:15
gordy: кремлёвский шулер , в который раз , перед лохами тусует краплённую колоду. А они и верят!
yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:13
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
yulya_tsikina_25 03 октября 2018 | 21:13
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
tinon 03 октября 2018 | 21:18
"оставил" - интересная формулировочка...
А мог бы и забрать?..
Мотивацию события, похоже, ещё не сформулировали?
В моей аполитичной, набитой фантастикой и детективными сюжетами башке, буквально, схватка взаимоисключающих версий...