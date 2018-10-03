Московские власти рекомендуют футбольным болельщикам добираться до стадиона «РЖД Арена» общественным транспортом

Сегодня там пройдет матч второго этапа Лиги чемпионов между столичным «Локомотивом» и немецким клубом «Шальке». Из-за дождя и загруженности дорог быстрее всего будет добраться на игру на метро или по Московскому центральному кольцу, — рассказали в мэрии.