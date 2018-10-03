Московские власти рекомендуют футбольным болельщикам добираться до стадиона «РЖД Арена» общественным транспортом
Сегодня там пройдет матч второго этапа Лиги чемпионов между столичным «Локомотивом» и немецким клубом «Шальке». Из-за дождя и загруженности дорог быстрее всего будет добраться на игру на метро или по Московскому центральному кольцу, — рассказали в мэрии.
Комментарии2
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:36
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
djuga 03 октября 2018 | 20:57
рекомендуют футбольным болельщикам добираться до стадиона «РЖД Арена» общественным транспортом
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Эй, редакторы, вы малость опоздали. )))
Ко времени размещения здесь этой информации матч шел уже больше получаса.