Финская полиция обнаружила некий центр связи с компьютерным оборудованием в ходе расследования дела об отмывании денег

В этом фигурирует компания из России. Как пишет газета «Илталехти», узел связи нашли в подвале главного дома, который принадлежит той же компании. При этом сложность оборудования, по утверждению таблоида, говорит о том, что фирма занималась не туризмом и недвижимостью, а чем-то иным. Следователи информацию о центре связи не подтверждают, однако говорят, что действительно обнаружили некое сетевое оборудование.

В ходе спецоперации были задержаны несколько человек, в том числе гражданин России. Как пишет пресса, фирмы, фигурирующие в этом деле, скупали земли в стратегически важных местах Финляндии.