Финская полиция обнаружила некий центр связи с компьютерным оборудованием в ходе расследования дела об отмывании денег
В этом фигурирует компания из России. Как пишет газета «Илталехти», узел связи нашли в подвале главного дома, который принадлежит той же компании. При этом сложность оборудования, по утверждению таблоида, говорит о том, что фирма занималась не туризмом и недвижимостью, а чем-то иным. Следователи информацию о центре связи не подтверждают, однако говорят, что действительно обнаружили некое сетевое оборудование.
В ходе спецоперации были задержаны несколько человек, в том числе гражданин России. Как пишет пресса, фирмы, фигурирующие в этом деле, скупали земли в стратегически важных местах Финляндии.
Комментарии11
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:38
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
rabin_tagor 03 октября 2018 | 20:45
полагаю, загранпаспорта у этих "бизнесменов" были из "известной" серии.
и денежные переводы получали с обратным адресом: Хорошевское шосее 72б
pattrick 03 октября 2018 | 20:48
Как пишет пресса, фирмы, фигурирующие в этом деле, скупали земли в стратегически важных местах Финляндии...
Такое таинственное и странное поведение, очень похоже на поведение инопланетян.
rabin_tagor 03 октября 2018 | 20:51
pattrick: да нет, похоже на поведение Петрова и Боширова
novyyrusic 03 октября 2018 | 20:40
Профессионалы опять засыпались.
Ну такие профессионалы, значитЬ, липовые.
polikarpich 03 октября 2018 | 20:42
novyyrusic: Спалить, в принципе, при желании можно любого профессионала. Но здесь уже просто жадность и наглость затмевают осторожность.
zonda_3 03 октября 2018 | 20:47
polikarpich:
Нужно добавить разгильдяйство, рукожопость и безнаказанность
sharko_2 03 октября 2018 | 20:48
Следующий шаг - разосраться с Финляндией.
rabin_tagor 03 октября 2018 | 20:53
sharko_2: думаю, скандал замнут.
вот только платить за это придется столько, что придется пенсии вообще отменять на хрен.
tvitov66 03 октября 2018 | 20:57
rabin_tagor: думаете нацЛидер даст взад?
meteor1908 03 октября 2018 | 20:56
sharko_2: и потом останется только Китай...