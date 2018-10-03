К осужденному за госизмену инженеру Геннадию Кравцову не пустили адвоката
Как написал защитник Евгений Смирнов на своей странице в Фейсбуке, начальник мордовской колонии, где находится Кравцов, распорядился не пропускать адвокатов без его личной подписи. Однако сам он на работе не появляется. Со Смирновым осужденный должен встретиться, поскольку скоро сможет подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, — пишет издание «Медиазона».
Геннадий Кравцов работал в ГРУ. Когда он уволился и отправил свое резюме в Швецию, его обвинили в госизмене. Следствие посчитало, что он разгласил данные о кадровом составе разведки. В итоге его приговорили к 6-ти годам лишения свободы.
Комментарии4
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:33
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
master_superanalitik 03 октября 2018 | 20:43
Этот бессовестный человек и засранец Геннадий Кравцов решил решил сделать бабки на русофобии. Ему было обидно, что сотни либеральных бессовестных людей и засранцев за предательство России получает свои гонорары. Но он не учел, что он целиком вместе с собственным дерьмом принадлежит Отечеству, и должен нести свою ношу как подобает истинному православному христианину.
banderobab 03 октября 2018 | 21:00
К осужденному за госизмену Гене - вообще никого не надо пускать.
Предатели Родины - да сгниют в безвестности!
curious69_ 03 октября 2018 | 20:54
Ещё один ПРЕДАТЕЛЬ и ПОДОНОК по версии Путина. Его тоже нужно отравить. " Отслужил" родине и добровольно отправляйся на свалку во славу сумашедшего вождя.