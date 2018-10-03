Z Архив новостей новости
5 4 6 622
20:31, 03 октября 2018

К осужденному за госизмену инженеру Геннадию Кравцову не пустили адвоката

Как написал защитник Евгений Смирнов на своей странице в Фейсбуке, начальник мордовской колонии, где находится Кравцов, распорядился не пропускать адвокатов без его личной подписи. Однако сам он на работе не появляется. Со Смирновым осужденный должен встретиться, поскольку скоро сможет подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, — пишет издание «Медиазона».
Геннадий Кравцов работал в ГРУ. Когда он уволился и отправил свое резюме в Швецию, его обвинили в госизмене. Следствие посчитало, что он разгласил данные о кадровом составе разведки. В итоге его приговорили к 6-ти годам лишения свободы.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:33

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga

master_superanalitik 03 октября 2018 | 20:43


Этот бессовестный человек и засранец Геннадий Кравцов решил решил сделать бабки на русофобии. Ему было обидно, что сотни либеральных бессовестных людей и засранцев за предательство России получает свои гонорары. Но он не учел, что он целиком вместе с собственным дерьмом принадлежит Отечеству, и должен нести свою ношу как подобает истинному православному христианину.

banderobab 03 октября 2018 | 21:00

К осужденному за госизмену Гене - вообще никого не надо пускать.
Предатели Родины - да сгниют в безвестности!

curious69_ 03 октября 2018 | 20:54

Ещё один ПРЕДАТЕЛЬ и ПОДОНОК по версии Путина. Его тоже нужно отравить. " Отслужил" родине и добровольно отправляйся на свалку во славу сумашедшего вождя.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 344 6 5885 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Новости

Президент Путин назвал Сергея Скрипаля шпионом и предателем родины: «таких, как он, не любили бы в любой стране» Истории с попыткой отравления уделяют слишком много внимания, — уверен Путин…

5 109 6 7358
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 133 6 10771 09:21
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 176 6 45057
Новости

Путин: Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль – предатель и подонок Он также назвал бредом все, что сейчас происходит вокруг расследования дела о покушении на Скрипаля и его дочь…

5 71 6 6952
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 391 6 43140 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 88 6 10022 09:14
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 47 6 5572 12:23
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Новости

Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля предателем и подонком Скандал с попыткой убийства Скрипаля и его дочери, по мнению российского президента, раздувается искусственно…

5 54 6 7115
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 124 6 16947 28.09
Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 333 6 47290 16:06
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 170 6 25873 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Новости

Путин: США внешней политикой подрывают веру в доллар, как универсальный инструмент и единственную резервную валюту Как выразился Путин, американские власти «реально пилят сук, на котором сидят»...

5 43 6 6485
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 91 6 14455 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Новости

Президент Путин снова вынужден отвечать на вопросы по т.н. «делу Скрипалей» Сегодня это произошло на международном энергетическом форуме…

5 45 6 7361
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 103 6 17153 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения

Популярное за неделю

Новости

The Bell: Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны Дмитрий Медведев может утвердить его уже через одну-две недели…

5 31 6 32421
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 244 6 130869 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 124 6 16947 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 367 6 249761 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 136 6 136733 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7311684
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3684576

Сегодня в эфире