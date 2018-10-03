К осужденному за госизмену инженеру Геннадию Кравцову не пустили адвоката

Как написал защитник Евгений Смирнов на своей странице в Фейсбуке, начальник мордовской колонии, где находится Кравцов, распорядился не пропускать адвокатов без его личной подписи. Однако сам он на работе не появляется. Со Смирновым осужденный должен встретиться, поскольку скоро сможет подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, — пишет издание «Медиазона».

Геннадий Кравцов работал в ГРУ. Когда он уволился и отправил свое резюме в Швецию, его обвинили в госизмене. Следствие посчитало, что он разгласил данные о кадровом составе разведки. В итоге его приговорили к 6-ти годам лишения свободы.