Губернатор Санкт-Петебурга ушел с должности
Это был ожидаемый шаг, учитывая, что на этом мосту Георгий Полтавченко не был не очень популярен, — сказал «Эху» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Михаил Виноградов добавил, что федеральная власть при решении сменить главу Петербурга учитывала недавние проигрыши губернаторов-старожилов в нескольких регионах.
Комментарии4
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:34
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
gordy 03 октября 2018 | 20:46
"Губернатор Санкт-Петебурга ушел с должности..."
... в монастырь?
vvs_zel 03 октября 2018 | 20:58
Из новости не понятно ушёл Полтавченко с должности или моста. Если с моста, то что он там так долго делал? Пролёт держал?.
piterjanis 03 октября 2018 | 20:58
Губернаторжлоб