"Губернатор Санкт-Петебурга ушел с должности..."

Это был ожидаемый шаг, учитывая, что на этом мосту Георгий Полтавченко не был не очень популярен, — сказал «Эху» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Михаил Виноградов добавил, что федеральная власть при решении сменить главу Петербурга учитывала недавние проигрыши губернаторов-старожилов в нескольких регионах.