Спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Костромской области

По данным агентства ТАСС, это случилось в Солигаличском районе на северо-западе региона возле деревни, где никто не живет. По данным диспетчерской службы, вертолет предположительно летел из Вологодской или Архангельском областей. Весь день воздушное судно пыталось совершить посадку. Точное количество людей на борту пока неизвестно. По предварительной информации, это два или три человека.