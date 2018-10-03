Спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Костромской области
По данным агентства ТАСС, это случилось в Солигаличском районе на северо-западе региона возле деревни, где никто не живет. По данным диспетчерской службы, вертолет предположительно летел из Вологодской или Архангельском областей. Весь день воздушное судно пыталось совершить посадку. Точное количество людей на борту пока неизвестно. По предварительной информации, это два или три человека.
Комментарии9
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anemon 03 октября 2018 | 20:34
Дай бог, чтобы все остались живы и здоровы в вертолете. А почему в деревнях-то никто не живет? Россия с колен встала?
gordy 03 октября 2018 | 20:43
"Весь день воздушное судно пыталось совершить посадку."
Даже у Боинга на весть день горючего не хватит?
danko1 03 октября 2018 | 21:19
gordy: Пустующая деревня- вымирающая Россия.
Но почему вертолет не смог совершить посадку, когда ему для этого посадочная полоса не нужна?
pattrick 03 октября 2018 | 20:44
anemon:
Не смогла не разосраться? Начала вроде так хорошо, так по-человечески, но оказалась это только для того, чтобы ввинтить туда "Россия ведь встала с колен". Как можно?
zonda_3 03 октября 2018 | 21:08
pattrick:
"Как можно?" - Можно? Нужно!! Сколько можно вздыхать на гламурные перформансы кремлевских небожителей?! Почему любая критика в адрес путиноидной власти и последствий её засилья, воспринимается портянотриотами как ненависть и русофобия?!
Кикогда этого не понимал, да и не хочу.
meteor1908 03 октября 2018 | 20:48
anemon: да, это самая печальная часть новости. Никто не живёт...
В нашей деревне ещё живут, хотя и втрое меньше, чем 10 лет назад, зато соседние хутора давно пустые. Печальное зрелище.
equus 03 октября 2018 | 20:50
anemon:
Встала.
И ушла.
;-)
yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:34
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
sg103 03 октября 2018 | 20:40
В Афганистане талибы сбили разведывательный самолет С-130 "Супер Геркулес". Погибло 6 американских военных и 5 специалистов НАТО (национальность пока не уточняют).
Крушение произошло при заходе на посадку в аэропорту Джелалабада. Чем именно Талибан сбил С-130 опять же не уточняется.
США заявляют, что пока рано говорить от чего погиб самолет и что расследование продолжается, намекая на то, что Талибан пытается приписать себе обычное крушение по техническим причинам.