Загруженность московских дорог этим вечером выросла до 9-ти баллов из 10-ти возможных
Затруднения наблюдаются на Садовом кольце, практически по всей длине Третьего транспортного кольца и на большей части МКАД, — передает сервис Яндекс.Пробки. К вечеру в столице ухудшилась погода. В городе идет дождь. Уменьшилась видимость на дорогах.
Комментарии2
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:05
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
glotov 03 октября 2018 | 20:31
Написали бы проще: в Москве сегодня весь день дождь.