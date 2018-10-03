Загруженность московских дорог этим вечером выросла до 9-ти баллов из 10-ти возможных

Затруднения наблюдаются на Садовом кольце, практически по всей длине Третьего транспортного кольца и на большей части МКАД, — передает сервис Яндекс.Пробки. К вечеру в столице ухудшилась погода. В городе идет дождь. Уменьшилась видимость на дорогах.