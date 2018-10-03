Адвокат обвиняемого по делу организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова сообщает об ухудшении здоровья подзащитного

Крюков ранее объявил голодовку и уже потерял 13 килограммов веса, — рассказал проекту «ОВД-инфо» его защитник Дмитрий Иванов. За состоянием фигуранта расследования следят врачи СИЗО. Они при необходимости могут его госпитализировать. 11-го октября в суде должны рассмотреть апелляцию на меру пресечения 20-летнему Крюкову.