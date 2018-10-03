Верховный суд России признал сегодня незаконным арест одного из фигурантов «Болотного дела» Владимира Акименкова

Как поясняет его защита, теперь они намерены добиваться компенсации морального вреда.

Акименков больше года находился под стражей и вышел из СИЗО по амнистии. В начале этого года Европейский суд по правам человека признал, что при его аресте было нарушено сразу несколько статей Конвенции о правах человека. ЕСПЧ постановил взыскать с России в его пользу 10 тысяч евро.