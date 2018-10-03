Верховный суд России признал сегодня незаконным арест одного из фигурантов «Болотного дела» Владимира Акименкова
Как поясняет его защита, теперь они намерены добиваться компенсации морального вреда.
Акименков больше года находился под стражей и вышел из СИЗО по амнистии. В начале этого года Европейский суд по правам человека признал, что при его аресте было нарушено сразу несколько статей Конвенции о правах человека. ЕСПЧ постановил взыскать с России в его пользу 10 тысяч евро.
Комментарии6
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:05
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
banderobab 03 октября 2018 | 20:11
Законно. Незаконно. Посидел - и ладушки.
В другой раз предпочтет дома телек посмотреть, а не по болотам без штанов бегать.
serjo1977 03 октября 2018 | 20:16
banderobab: Он посидел. А ты повесишь.
alex55 03 октября 2018 | 20:12
Если бы 10 тысяч евро по решению ЕСПЧ выплачивала бы не РФ, а непосредственно задержавшие Акименкова силовики, то возможно, на этом бы подобные "эксцессы" и прекратились....
protoukrop 03 октября 2018 | 20:21
Верховный суд всего лишь исполнил свое международное обязательство. После признания ЕСПЧ нарушений Конвенции иного просто не могло быть, если бы Россия не решила вытереть задницу своими международными договорами о соблюдении Конвенции о защите прав и свобод человека.
tina56 03 октября 2018 | 20:52
Все фигуранты "Болотного дела" , "Дел 26 марта и 9 сентября", а также всех протестных акций за последние 6 с лишним лет были незаконно арестованы.
Верховный суд России слегка подыграл мировому сообществу, а по сути - он находится в связке преступного кремлёвского синдиката.