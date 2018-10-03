Министр обороны: Израиль не рад появлению в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300.

Однако он не откажется от военных операций в соседней республике, — заверил министр обороны Авигдор Либерман.

Москва направила Дамаску новые комплексы после гибели в Сирии самолета Ил-20 и его экипажа. Хотя воздушное судно сбила сирийская ракета, российское Минобороны винит в произошедшем израильскую авиацию. В Иерусалиме обвинения отвергали.

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня предупредил, что поставка С-300 является серьезной эскалацией обстановки в регионе. Она несет угрозу стабильности на Ближнем Востоке, — добавил он.