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20:01, 03 октября 2018

Министр обороны: Израиль не рад появлению в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300.

Однако он не откажется от военных операций в соседней республике, — заверил министр обороны Авигдор Либерман.
Москва направила Дамаску новые комплексы после гибели в Сирии самолета Ил-20 и его экипажа. Хотя воздушное судно сбила сирийская ракета, российское Минобороны винит в произошедшем израильскую авиацию. В Иерусалиме обвинения отвергали.
Госсекретарь США Майк Помпео сегодня предупредил, что поставка С-300 является серьезной эскалацией обстановки в регионе. Она несет угрозу стабильности на Ближнем Востоке, — добавил он.

Комментарии

65

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snamor 03 октября 2018 | 20:04

Надо было принести извинения и заплатить компенсации погибшим. А теперь вот нерад. Дальше будет только хуже.

banderobab 03 октября 2018 | 20:07

Израиль зря вы*бывался. Теперь получит по полной. Закон.

kottigr1 03 октября 2018 | 20:14

banderobab: Что бы всё это путинской б..дство с Асадом закончилось, достаточно будет Асаду только одного выстрела из этих С-300 в сторону какого нибудь транспортника США или мирного борта летящего на Кипр.. Дальше будет очень тщательная и мелкая прополка о которой хорошо знают те немногие выжившие из батальона Вагнера..

neburzhui2 03 октября 2018 | 20:40

Над сирийской мирной хатой
Нынче реет "непархатый" :-))

vikwlad 03 октября 2018 | 21:02

Вот позорище-то будет, если С-300 не способны будут обнаруживать израильские самолёты и ракеты. А это, наверняка, так и будет. Электронные системы обнаружения у России довольно примитивные.

timwlad92 03 октября 2018 | 20:43

kottigr1: Ну вообще то kottigr1 ,если бы следил за новостями,то тут сообщалось что погибло 112 человек имеющие отношения к российской армии в Сирии .
А это утка о том,что за один удар погибли свыше 130 наемников из россии при ударе ввс американцев.
Реальность другая,украинские и польские наемники в составе игил дествуют на територии сирии и исполняют двойную роль наемников игил и наемников нато.
Так что не стоит забывать что среди террористов игил и алькаиды есть украины и поляки и прочие выходцы из европейских стран и сша.
Так что они скоро могут оказатся в восточной европе чтобы провернуть тоже самое что было в югославии и сирии.
Украинские политтологи об этом прямо грозят тем же венграм.
Киевская власть реально зазывает террористов армии игил и илькаиы на украину чтобы устроить рапад украины по западному сценарию.
Так что убийц и мародеров для игил готовят на натовской базе в 30 километрах от львова.

kottigr1 03 октября 2018 | 20:50

timwlad92: Ты бы за себя больше переживал, а не за хохлов..
Россияне находятся на первом месте по числу иностранцев, которые сейчас воюют на стороне ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), говорится в докладе аналитической компании Soufan Group.
Эксперты находят такой расклад вполне закономерным. В отличие от мусульманских стран Персидского залива, российские мусульмане находятся в уязвимом положении у себя в стране.
«Социальная неустроенность, безработица, невозможность поступить в вуз без взятки — вот что окружает российских мусульман. Человеку с кавказским менталитетом очень трудно жить на положении человека второго сорта. При выборе работать курьером в Подмосковье или же поехать в Сирию, чтобы участвовать в грандиозном проекте по построению халифата, слабые характером люди часто выбирают второй вариант»

korikov 03 октября 2018 | 20:49

kottigr1: сбивать пассажирские самолеты - это прерогатива украинских Буков. А американским транспортникам нечего делать над Сирией, их туда никто не звал.

kottigr1 03 октября 2018 | 20:55

korikov: Не убивайся так.. Пока что никто кроме МО РФ не сбивал пассажирские "Боинги" и собственные ИЛ-20. Уверен, что и теперь они отличатся..

fueaqui 03 октября 2018 | 21:14

kottigr1: Различные ситуации были - ВМС США сбивали по ошибке гражданский А300, ПВО Украины (также по ошибке) - гражданский же Ту-154. Ил-20 - это из другой оперы - все-таки речь о боевом самолете. Тут тоже вспомним США (сбивали свои вертолеты, а также свои/британские самолеты в Ираке) и Израиль (истребитель собственным ЗРК во время Шестидневной войны).

vilingrad 03 октября 2018 | 21:03

korikov: нечего делать над Сирией, их туда никто не звал."
Да и русских покойничков особо не ждали:)

tiridas 03 октября 2018 | 21:08

kottigr1: Вот они! Вот они - мечты доброжелателя-бандерлятины!
А теперь расскажи (в 100-й раз), что ты русский, лучший друг расейскаго народа.
:-Е
P.S. Как сегодня назвал предателей ВВП?

kottigr1 03 октября 2018 | 21:19

tiridas: Так твой ВВП и есть главный предатель, который вогнал россиян в нищету, а РФ втянул в военные авантюры.. А ты при нем подъедаешься.. Не жгут тебе руки иудины сребреники ?

novyyrusic 03 октября 2018 | 20:29

banderobab: да, свинорылый, задали Израилю задачку, в третий раз придется С-300 уничтожать.
В 2014 г, в 2017 м уже уничтожали.
заколебали уже.
Ну что поделать. Надо будет и в третий раз уничтожат.
Пусть только сирийцам их передадут.
Опять устроят показательный урок как уже неоднократно было.

polikarpich 03 октября 2018 | 20:12

snamor: А за что Израилю платить и извиняться? За россиянский идиотизм, в котором правительству признаться и расписаться не хочется?

timwlad92 03 октября 2018 | 20:45

Ну вообще то polikarpich,израиль поступил как каин,то и будет израилю изгнание как это произошло и с каином.

chnch 03 октября 2018 | 20:54

timwlad92: Остался не выясненным вопрос, Каин был евреем по матери(Еве) или по отцу(Адаму)?

polikarpich 03 октября 2018 | 20:55

timwlad92: При чём здесь Каин? Каин просто тупо убил из зависти. Сам, лично.

zonda_3 03 октября 2018 | 20:12

snamor:

Естесственно не рад - опять припишут сбитых соколов израильской военщине

eduard1958 03 октября 2018 | 20:14

snamor: Разве от шойгу или путина дождешься извинений,а тем более компенсаций.Они не удосужились даже фамилии погибших вспомнить,отнеслись к мертвым людям,как к дохлым собакам.А дальше,действительно,будет только хуже. А Израиль как бомбил,так и будет бомбить.

grigol331 03 октября 2018 | 20:15

snamor: Дальше будет только хуже
_____
Угу, таперича расиянские ерапланы будут пачками валить.

novyyrusic 03 октября 2018 | 20:31

snamor: Либерман сказал, что не рад поставкам С-300, потому что придется их уничтожить.
Тут уж ничего не поделать. Выбора нет.
-----------
«Я не могу сказать, что мы рады присутствию С-300. Вместе с тем это та самая тема, где у нас нет никакого выхода, тут нет никакой возможности не принимать решения», – передает ТАСС выступление Либермана на радиостанции «Кан».

Он отметил, что Израиль «не ищет авантюр», а только защищает свои интересы в области безопасности. Он посетовал, что страна находится в ситуации, когда не может позволить себе никаких компромиссов в этой сфере.

master_superanalitik 03 октября 2018 | 20:49

snamor:

Только С-300 позволит спасти наши самолеты от безответственных людей. Россия поступает правильно, иначе в будущем нет никаких гарантий, что для выполнения боевого задания израильские летчики не прикроются и гражданским самолетом, а обвинят в этому Иран и Сирию. А потому Израилю придется считаться с интересами России в Сирии, так как Сирия - это чисто русская земля, доставшаяся нам в наследство от православной Византии. Израиль - тоже наш, а Иерусалим - это чисто русские город, построенный арабами на еврейской земле. Поэтому Израиль должен отказаться от украинских жидобандеровцев и распустить колхозы (кибуцы).

ura_123 03 октября 2018 | 20:56

master_superanalitik: Безответственных людей... Ежели ты чего недопоняло,российский самолёт сбили сирийцы,рассейские партнёры так сказать.

raffal 03 октября 2018 | 21:01

master_superanalitik:
Пытаюсь Вас понять и в затруднении. Ваши сообщения это стёб, паясничание, кривляния, троллинг? Попытка острить? Или Вы клинический идиот? Если последнее неверно, то прошу пардон. А если верно первое, то едва у Вас получается удачно

hicat 03 октября 2018 | 21:04

master_superanalitik: Прикрылись самолетом, как фиговым листком. Вот это асы!

raffal 03 октября 2018 | 20:49

snamor: Надо было принести извинения и заплатить компенсации погибшим.
_________________
Извинения и компенсация это в ответственности виновного. То есть, Сирии. Израиль выразил сочуствие и соболезнование.
_________________
snamor:А теперь вот нерад.
_________________
Разумеется, не рад. По той причине, что ВВС Израиля продолжит выполнение задач для обеспечения безопасности их страны и под удар могут попасть военнослужащие России, которые будут обслуживать установку С-300
_________________
snamor:Дальше будет только хуже.
_________________
Весьма вероятно. И именно этому министр обороны Израиля не рад. А Вы рады?

hicat 03 октября 2018 | 21:00

snamor: За сбитый российскими ракетчиками российский самолёт?
Израиль может быть только виноват в том, что не расфигачил эти установки. Тогда да, ИЛ-20 бы уцелел.

yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:06

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga

banyi4 03 октября 2018 | 20:06

Это как новость про отставку Полтавченко, расследование анального, голодовку Сенцова - никого не парит)

polikarpich 03 октября 2018 | 20:15

banyi4: Но в то же время вся ваша тёплая компашка аккурат в таких новостях и пасётся.

"Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило." (с)

sergo_25_26 03 октября 2018 | 20:08

А вы с радостью будете собирать гайки и болтики от этого хлама?

pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 20:12

sergo_25_26: Евреи собираются в Сирию собирать гайки и болты от своего хлама?

kottigr1 03 октября 2018 | 20:17

pedrobutylkovich: Как бы Вы эти болты и гайки не складывали, всё равно ничего путного кроме как ИЛ-20 не получается..

sergo_25_26 03 октября 2018 | 20:27

pedrobutylkovich: нет же, глупый человек, всего один ф-35 за несколько минут разберет это дерьмо на гайки и болтики.

kotvinder2 03 октября 2018 | 20:45

sergo_25_26: это тот ф-35, который на учебном вылете крякнулся? А пилот в гипсе теперь)) В Пентагоне грустят: машинка-то дерьмом оказалась, да ещё и неподъёмно дорогим...

raffal 03 октября 2018 | 21:16

kotvinder2: Истребителей-бомбардировщиков F-35 корпорацией Lockheed Martin выпущено уже около четырёхсот штук. Это первая потеря. Итак, считаем процент аварийности, это несложно даже с Вашим, весьма ущербным IQ. Это 0,25%. Это совсем неплохой показатель.
Смотрим показатели России.
Аналога F-35 в России, кроме опытных прототипов, ещё нет.
Гордость российских ВКС Су-35. Выпущено 84. Потеряно три. Итого, около 4%.
В сирийской кампании российских ВКС ключевая роль Су-24. Этих самолётов потеряно...67!
Вот, и анализируйте, какие самолёты дерьмо.

raffal 03 октября 2018 | 20:53

pedrobutylkovich: ....собирать гайки и болты от своего хлама?
_______________
Как же Вы жестоко про то, что осталось от сбитого русской ракетой, с русской установки, русского самолёта.
Кроме того, этот регион жизненно важен для еврейского государства, у которого не глубины стратегической обороны, а желающих его уничтожить хватает. А вот что там делает Россия, за много тысяч километров от своей, гигантской территории, это вопрос, на который ответ невнятный.

(комментарий скрыт)

rodom_neotkuda 03 октября 2018 | 20:13

ох и гении !!
воевать с израилем на ближнем востоке
этто всё равно, что нырнуть на глубину и рогаткой попытаться строить акул

вояки хреновы, израиль годами оттачивал целкость моментально уничтожать то место, откуда вышла угроза

ну сбейти.. попробуйте.. израильский самолет.. вас же там нет, а тем кто там есть, мало не покажется

заборы готовьте, где своих ихтамнетов будете как собак тихонько закапывать

eduard1958 03 октября 2018 | 20:20

rodom_neotkuda: Можно подумать,что сейчас они их как людей закапывают.В Израиле к погибшим на улице собакам теплее отношение.

sasass 03 октября 2018 | 20:15

Ничего не получиться , если уж с простейшим С- 200 не справились , то более сложной системой и подавно не справятся- опять начудят , как начудили с Ил-20 и БУКом в Донбассе...

oxlomon 03 октября 2018 | 20:23

sasass:
Какое отношение имеют израильтяне к «Бук’у» в Донбассе?

fadey_erei 03 октября 2018 | 20:44

oxlomon:
/Какое отношение имеют......... /

- Ммм-дя, ужь (с)
Сирийцы, дружок.
Имеют прямое отношение и доступ к оружию, произведенному в еСьСьсР и РФ.
Но их подводит 3 степени тупости:
- собственная,
- изобретателей оружия,
- тех, кто им отдает приказы.

novyyrusic 03 октября 2018 | 20:47

oxlomon: Никакого абсолютно.
К ним имеют отношение российские расчеты, которые обслуживали сбившие и Бонг и Ил ЗРК.

Ведь не сирийцы же неграмотные С-200 огбслуживали раз Асад даже соболезнование через 3 дня соизволил высказать.
Сначала решил, что ему за русских перед русскими извиняться.

dmitry35 03 октября 2018 | 20:22

ЗРК - оружие защиты, а не нападения, Почему возбудились некоторые страны, непонятно.

eduard1958 03 октября 2018 | 20:24

dmitry35: ЗРК - оружие защиты, а не нападения
--------------------------------------------------------------------
Расскажи это людям с ИЛа.

polikarpich 03 октября 2018 | 20:27

dmitry35: Да любое оружие - палка о двух концах. Кстати, палка - это оружие защиты или нападения?

waldy 03 октября 2018 | 20:57

polikarpich: Универсальное.

shmuel63 03 октября 2018 | 20:33

dmitry35: Так уничтожение русскими своего же Ил-20 -это акт защиты?

waldy 03 октября 2018 | 21:00

shmuel63: Это акт Самозащиты от самонападения.

raffal 03 октября 2018 | 20:57

dmitry35: Почему возбудились некоторые страны, непонятно.
________________
Потому, что Израиль и Сирия находятся в состоянии войны с 1948 года и на территории Сирии формируется вооружённый кулак Ирана для нанесения удара по Израилю, с целью уничтожить это государство.
Как сказал г-н Путин?
В.В.Путин: "50 лет назад ленинградская улица научила меня: если драка неизбежна — бей первым"

neyexo 03 октября 2018 | 20:23

Дело идет в возврату или аннексии Голан.
как говорит Трамп, let's see what happens

neyexo 03 октября 2018 | 20:26

единственное, что нравится в Израиле - аннексию прямо так и называют - аннексия

pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 20:24

Военные Израиля не такие тупые, как уховские хомячки. Бредятину хомячью не повторяют. Ибо умные.

eduard1958 03 октября 2018 | 20:29

pedrobutylkovich: Военные Израиля вообще мало говорят. Бомбят молча,а не киздят о том,сколько раз освободили Сирию.

kotvinder2 03 октября 2018 | 20:47

eduard1958: "Военные Израиля вообще мало говорят"
-----------------------------------------------------------------------------------
Ещё завоют

equus 03 октября 2018 | 20:38

Не рад... -- Вот это новость!..
;-))

scimitar 03 октября 2018 | 20:47

equus: Представляю себе, насколько не рад будет обслуживающий эти С-300 персонал, когда попадет под замес!

korikov 03 октября 2018 | 20:46

"Она несет угрозу стабильности на Ближнем Востоке, — добавил он".

Сюрреализм от лживых американцев. ПВО могут нести угрозу только американским бомбардировщикам и не более.
И вообще, что этот товарищ называет стабильностью, возможность беспрепятственно летать над Сирией и бомбить её?

rodom_neotkuda 03 октября 2018 | 20:50

korikov:
клоун, пока всё что мы видели это убийство своих и понты хуинькими пальчонками всем другим

croaker 03 октября 2018 | 20:48

Но и не напуган. Наше Минобороны впечатляет только Путина.

ura_123 03 октября 2018 | 21:03

croaker: Не только,вата разинув рот и приникнув к голубым экранам восторгается всевозможным телешоу где истеричные ” гости" в крике истерят по поводу израильской военщине СБИВШЕЙ российский самолёт)))

zollendorf 03 октября 2018 | 20:53

Израиль не рад появлению в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300//

Кому же понравится убирать лишний мусор!?

tiridas 03 октября 2018 | 20:55

//Хотя воздушное судно сбила сирийская ракета, российское Минобороны винит в произошедшем израильскую авиацию. В Иерусалиме обвинения отвергали.//
---------------------------------
ОТВЕРГАЛИ

mikr 03 октября 2018 | 21:09

Появление С-300 должно стать поворотным моментом в споре между адептами и скептиками хваленой невидимости Ф-35. Дело в том, что Израиль (по крайней мере по его заявлениям) намеревается продолжать атаки сирийской территории. А поскольку С-300 должен положить конец этим атакам, то израильтянам либо придется нести тяжелые потери с угрозой перерастания в конфликт с Россией, либо попытаться применить "невидимку". И если "невидимка" оправдает себя, то это станет победой над всей российской ПВО. В противном случае это станет сокрушительным поражением всей концепции малозаметности Ф-35 и полным фиаско для всей Америки. До сегодняшнего дня Россия и Запад избегали вступать в подобное единоборство, отдавая себе отчет о возможных последствиях провала своего главного козыря. Но сегодня Россия решилась на повышения ставки в этой игре. Вероятно это случилось потому что Россия уверена в успехе. Теперь ход за Ф-35. И если Израильтяне потеряют Ф-35, либо воздержатся от его применения, то это будет означать полную беспомощность супер дорогого но бесполезного самолета перед российской ПВО.

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