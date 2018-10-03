В США назвали два условия улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном
Это невмешательство в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут через месяца, и урегулирование конфликта в Донбассе, — рассказал сегодня американский посол в Москве Джон Хантсман. По его словам, со стороны Белого дома четко дали понять, что настроены на улучшение отношений и прилагают усилия для достижения этой цели.
Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в попытке повлиять на результаты предстоящих промежуточных выборов в Конгресс, а также прошедших президентских выборов в США.
Комментарии12
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:03
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
banderobab 03 октября 2018 | 20:03
Кладём на оба условия сша... с прибором.
И на все последующие. ;)
polikarpich 03 октября 2018 | 20:09
banderobab: А чо так? Ты такой конфликтный тип, что ли? Войны хочешь?
echo_shar 03 октября 2018 | 20:32
polikarpich:
Обделаются твои американские русофобы начинать войну! ))))
zonda_3 03 октября 2018 | 20:32
polikarpich:
"А чо так? Ты такой конфликтный тип, что ли? Войны хочешь?" -
Да уж, кнопочный вояка...ему просто "приборы" нравятся - он каждый день , с десяток раз, упоминает предмет своего вожделения.
sergo_25_26 03 октября 2018 | 20:10
Чуйка юмора есть у американос.
sergo_25_26 03 октября 2018 | 20:13
sergo_25_26: живой пыня ваааще недоговороспособный.
rodom_neotkuda 03 октября 2018 | 20:24
у великой страны, где единственный кормилец пенсионер, два туза на мизере ))
klink 03 октября 2018 | 20:28
// урегулирование конфликта в Донбассе, //
Непонятно, что Россия должна сделать.
us101 03 октября 2018 | 20:39
klink: А Россия у вас это Томбовско-Малышевский клан?
us101 03 октября 2018 | 20:29
Нифига, а про мое условие забыли? Я требую что-бы нашли того мужика, что в 1990м с авоськой продуктов танк остановил. И что бы при камерах того-же первого канала, Путин у него на коленях попросил прощение за то что предал/продал жителей страны. А вот если тот простит, то я дам свое добро на улучшение отношений. .... А вы, господа?
android8835 03 октября 2018 | 20:53
они бы лучше сказали, что самым главным условием для улучшения отношений является уход путина в отставку.