Владимир Путин отправил сегодня в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко
В то же время в личном разговоре президент сказал, что доволен его работой.
В Кремле рассказали, что Полтавченко предложен пост главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Исполняющим обязанности губернатора Петербурга стал полпред президента в Северо-Западной федеральном округе Александр Беглов.
Комментарии17
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 20:03
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
gordy 03 октября 2018 | 20:04
"В Кремле рассказали, что Полтавченко предложен пост главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации."
Лучше бы ушёл в монастырь?
luger_max_otto 03 октября 2018 | 20:08
Ему подсказали, что правильный монастырь слишком похож на правильную тюрьму.
ignachio 03 октября 2018 | 20:14
Наверно получит 23 оклада и долю от Исаакиевского собора.
pro_hanov 03 октября 2018 | 20:21
ignachio: Будет судопроизводством заниматься (с) Лиза Пескова:
" Полтавченко предложен пост главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации"
Тасуют колоду провластных жуликов и проходимцев.
luger_max_otto 03 октября 2018 | 20:16
gordy: Произошедшее в том числе означает то, что Путин попросту не держит своих слов даже по отношению к достаточно близким и предельно верным людям- а это в числе прочего и путь к таким вещам как апоплексические удары табакеркой.
ignachio 03 октября 2018 | 20:17
" президент сказал, что доволен его работой."
Ничего не сообщается, что ответил Полтавченко, например "А я вашей не доволен" или "Тогда почему выгоняете???"
astet 03 октября 2018 | 20:13
yulya_tsikina_20: Сколько лет
понадобилось неумному Путину,
чтобы понять, что Полтавченко жлоб?!
lager23 03 октября 2018 | 20:24
Путен впадает в маразм, просто это не всем видно и сложно себе представить, но это факт по всем признакам!
banyi4 03 октября 2018 | 20:03
Вот уж плевать, так плевать) Кого это хоть чуть чуть волнует)
fadey_erei 03 октября 2018 | 20:23
banyi4:
/плевать, так плевать)..... /
Мсье, ненароком Ваши плевки могут попасть в Ксюшу - а она известно, девица в высокой степени амбициозная.
Ея очь волнует сия тема....)
osal 03 октября 2018 | 20:21
Как хорошо работали ушедшие губеры! Путин. лично благодарит всех за хорошую работу и переводит на новые высокие должности.
ДВА вопроса.
Почему губернии после их правления "лежат"?
И кто, также очень хорошо, руководил теми конторами, куда этих переводят?
osal 03 октября 2018 | 20:21
Как хорошо работали ушедшие губеры! Путин. лично благодарит всех за хорошую работу и переводит на новые высокие должности.
ДВА вопроса.
Почему губернии после их правления "лежат"?
И кто, также очень хорошо, руководил теми конторами, куда этих переводят?
nds_01 03 октября 2018 | 20:22
Скоропостижная благодарность с компенсацией за признание заслуг.
evial 03 октября 2018 | 20:32
Непохоже, что жители Питера сожалеют об увольнении Жоры-жлоба
novo 03 октября 2018 | 20:55
evial: нам тут все равно. где-то там дают ярлык. ну и пусть себе дают.
kryimzdick 03 октября 2018 | 20:34
Путин похож на Доктора Зло из Остина Пауэрса