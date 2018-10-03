Владимир Путин отправил сегодня в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко

В то же время в личном разговоре президент сказал, что доволен его работой.

В Кремле рассказали, что Полтавченко предложен пост главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Исполняющим обязанности губернатора Петербурга стал полпред президента в Северо-Западной федеральном округе Александр Беглов.