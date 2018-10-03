Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Вишневский подтвердил участие в выборах губернатора после отставки Полтавченко

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил участие в выборах губернатора после отставки главы города Георгия Полтавченко и назначения врио губернатора Александра Беглова.

«Сейчас смена одного президентского назначенца на другого принципиально не меняет ничего. Я готов участвовать в этих выборах, кто бы из назначенцев Путина не был бы моим конкурентом», — сказал он.

Б.Вишневский подчеркнул, что любой назначенный президентом губернатор будет исполнять волю главы страны, а не горожан, поэтому, по его словам, между Г.Полтавченко или А.Бегловым нет большой разницы.

Новые выборы состоятся в Санкт-Петербурге осенью 2019 года.