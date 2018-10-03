Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Вишневский подтвердил участие в выборах губернатора после отставки Полтавченко
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подтвердил участие в выборах губернатора после отставки главы города Георгия Полтавченко и назначения врио губернатора Александра Беглова.
«Сейчас смена одного президентского назначенца на другого принципиально не меняет ничего. Я готов участвовать в этих выборах, кто бы из назначенцев Путина не был бы моим конкурентом», — сказал он.
Б.Вишневский подчеркнул, что любой назначенный президентом губернатор будет исполнять волю главы страны, а не горожан, поэтому, по его словам, между Г.Полтавченко или А.Бегловым нет большой разницы.
Новые выборы состоятся в Санкт-Петербурге осенью 2019 года.
Комментарии2
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yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 19:50
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
ser_gey_love_roff 03 октября 2018 | 20:03
Портянки, учитесь у Юли Ссыкиной, вам до ее комментов, як до Київа рачкі.