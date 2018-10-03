Там не исключили, что эта сумма может еще вырасти. Как сказал РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, всего в этой системе задействовано несколько десятков тысяч человек.

На прошлой неделе Центробанк предупредил, что усматривает в деятельности «Кэшберри» признаки финансовой пирамиды. Кроме того, финансовый регулятор отправил в Генпрокуратуру и МВД данные о группе российских и иностранных компаний, которые работают под этой торговой маркой.

Администрация платформы обещает до 600% годовых.