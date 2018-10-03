Пользователи платформы «Кэшберри» могут потерять до миллиарда рублей, — предупреждают в Центробанке
Там не исключили, что эта сумма может еще вырасти. Как сказал РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, всего в этой системе задействовано несколько десятков тысяч человек.
На прошлой неделе Центробанк предупредил, что усматривает в деятельности «Кэшберри» признаки финансовой пирамиды. Кроме того, финансовый регулятор отправил в Генпрокуратуру и МВД данные о группе российских и иностранных компаний, которые работают под этой торговой маркой.
Администрация платформы обещает до 600% годовых.
Комментарии2
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fikus74 03 октября 2018 | 19:46
на дурака не нужен нож ему покажешь медный грош и делай с ним что хош
yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 19:46
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga