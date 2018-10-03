Палата представителей американского Конгресса не согласовала до каникул законы о новых санкциях против России

Обсуждение этих мер теперь возобновится лишь в середине ноября, а сами предложения примут не раньше следующего года, — рассказали газете РБК источники в палате. Таким образом обсуждение санкций состоится уже после промежуточных выборов в Конгресс.

Аналитики говорят, что такой шаг негативно воспринят инвесторами, поскольку он добавил неопределенность в будущее российских активов.