Палата представителей американского Конгресса не согласовала до каникул законы о новых санкциях против России
Обсуждение этих мер теперь возобновится лишь в середине ноября, а сами предложения примут не раньше следующего года, — рассказали газете РБК источники в палате. Таким образом обсуждение санкций состоится уже после промежуточных выборов в Конгресс.
Аналитики говорят, что такой шаг негативно воспринят инвесторами, поскольку он добавил неопределенность в будущее российских активов.
Комментарии5
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novyyrusic 03 октября 2018 | 19:38
ну вот, а говорили "повезло, наконец повезло", но нет и тут недовольны....
kottigr1 03 октября 2018 | 19:40
novyyrusic: Путина пронесло...
yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 19:47
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
varlam59 03 октября 2018 | 19:39
В восточной части Афганистана на аэродроме Джелалабада разбился военно-транспортный самолет ВВС США C-130J «Геркулес», сообщает 3 октября телеканал CBS News.
Погибли 11 человек. Почему об этом молчок в прозападных СМИ?
novyyrusic 03 октября 2018 | 19:46
varlam59: Скрывают гады радостную весть о победе союзников России талибов от русских патриотов.
Но вот ты разоблачил их.