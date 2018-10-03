Владимир Путин подписал этим вечером пакет законов о пенсионной реформе
В частности, речь идет о введении уголовного наказания за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.
Этот пакет законов на прошлой неделе Госдума приняла во втором и чтении, а сегодня его одобрил Совет Федерации.
Комментарии7
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zax Александр Владимирович Захаркин 03 октября 2018 | 19:36
Правильно, жги напалмом, мочи в сухую, ибо, the end is at hand..
sokal123 03 октября 2018 | 19:39
zax: Пускай работают на Сечина и Ротенберга и веселого Виолончелиста ,нечего на пенсии тебе ,дедушка на костылях прохлаждаться.
yulya_tsikina_20 03 октября 2018 | 19:47
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
novyyrusic 03 октября 2018 | 19:41
zax: ура, ура-ура-ура, Россия вперед.
Поработаем от души.
теперь ничто не мешает.
Главное, что не уволят.
kottigr1 03 октября 2018 | 19:37
"А если молчать и работать,
Тебе подарят свободу..."
ser_gey_love_roff 03 октября 2018 | 19:41
Через год Северная Корея будет казаться раем для россиян. П.С. мне вас не жалко )
piterrr 03 октября 2018 | 19:43
Не о "пенсионной реформе", а о социальном грабеже, который этот приблатнённый гопник устроил для дальнейшего финансирования своих параноидальных понтов!