Георгий Полтавченко досрочно ушел с поста губернатора Петербурга

Вместо него исполняющим обязанности городского главы Владимир Путин назначил Александра Беглова. Тот почти год был полпредом президента в Северо-Западном округе. Полтавченко предложено возглавить совет директором Объединенной судостроительной корпорации, — пояснили в Кремле. Как ожидается, новые выборы пройдут осенью следующего года.

Президент сейчас находится в Петербурге, где у него запланирована встреча с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.