Георгий Полтавченко досрочно ушел с поста губернатора Петербурга
Вместо него исполняющим обязанности городского главы Владимир Путин назначил Александра Беглова. Тот почти год был полпредом президента в Северо-Западном округе. Полтавченко предложено возглавить совет директором Объединенной судостроительной корпорации, — пояснили в Кремле. Как ожидается, новые выборы пройдут осенью следующего года.
Президент сейчас находится в Петербурге, где у него запланирована встреча с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Комментарии3
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kottigr1 03 октября 2018 | 19:35
"Дай насосаться пиявке — сама отвалится."
sokal123 03 октября 2018 | 19:41
kottigr1: Этот Беглов быстро освободит место любимице пахана - крестнице Ксюше . Вот она будет драть народ ,как сидорову козу. Прошла уроки у урки.
patlik 03 октября 2018 | 19:41
А почему отправили в Суд.Корп, а не послом в Зимбабве? На кормление?