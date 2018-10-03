Новым президентом ФИДЕ стал бывший вице-премьер России Акадий Дворкович
Он уже сказал, что приступит к обязанностям в ближайшее время.
Аркадий Дворкович также рассказал о своем желании организовать ФИДЕ таким образом, чтобы она могла зарабатывать деньги.
Комментарии4
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kryimzdick 03 октября 2018 | 19:11
Гроссмейстер мля
gonduras_on_colima 03 октября 2018 | 19:14
// Аркадий Дворкович также рассказал о своем желании организовать ФИДЕ таким образом, чтобы она могла зарабатывать деньги. //
Дворкович этой заявой гулко пукнул в лужу.
Он освоил один-единственный способ заработка денег: бюджетного воровство.
Что с тощим фидешным бюджетом звучит как насмешка.
Впрочем, российский пипл могут убедительно попросить скинуться ещё и на ФИДЕ, и вот тогда Дворкович начнёт сильно зарабатывать.
Тем более, что этот клуб 4-х коней уже десятилетия как куплен рашистами на корню.
В общем, шутки про виолончели могут дополниться всякоразными ферзями-конями.
kryimzdick: // Гроссмейстер мля // - так же, как и лучший калмык всех времён и народов.
Я так вижу, что Остап Бендер на этой должности был бы самым честным пиплом.
yulya_tsikina_21 03 октября 2018 | 19:19
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aleksandr39 03 октября 2018 | 19:13
Опять коррупционер пришел к власти ,нужно было выбирать англичанина Шорта ,но ВЗЯТКА была такого размера ,что никто не устоял .