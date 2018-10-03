Мясокомбинат в Крыму, который фигурирует в расследовании ФБК о закупках для Росгвардии, подал в суд на Навального
При этом Счётная палата обещала учесть информацию ФБК при проверке.
Иск поданный представителями мясокомбината Дружба народов поступил в Арбитражный суд, сообщает Интерфакс. Дату рассмотрения пока не назначили. Предприятие в Крыму, как утверждал Алексей Навальный, стало единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии. С компанией заключены контракты на сумму более двух миллиардов рублей. При этом она, как выяснили в Фонде борьбы с коррупцией, в несколько раз завышает закупочные цены. Мясокомбинатом владеет Борис Кантемиров, в прошлом подчинённый Виктора Золотова, главы Росгвардии.
В расследовании также отмечалось, что Кантемиров связан с людьми, близкими к премьеру Медведеву. В Росгвардии обвинения в завышении цен назвали сфальсифицированными и провокационными, а Золотов даже выпустил видео, где вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него цитата «хорошую сочную отбивную». Пока мясокомбинат Дружба народов готовится к суду с политиком, Счётная палата пообещала учесть информацию в расследовании при проверке в следующем году исполнения федерального бюджета за нынешний год. Об этом говорится в ответе ведомства на письмо ФБК. Ответ опубликован на сайте Навального.
Юристы Фонда борьбы с коррупцией сообщили Интерфаксу, что иск ещё не видели.
Комментарии17
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askol2016 03 октября 2018 | 19:09
Жандарм-охранник каждый день обжирается любимыми "сочными отбивными" со своего карманного мясокомбинат...
djuga 03 октября 2018 | 19:14
askol2016: Жандарм-охранник каждый день обжирается любимыми "сочными отбивными"
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Надеюсь, суд будет открытым. Интересно, что они в иске написали - что цены, озвученные Навальным, неверные? Так подтвержденияна официальном сайте госзакупок есть. Или они про себестоимость? Это будет ещё интереснее - цепочка поставщиков комбикормов, сена, антибиотиков и прочего может быть весьма показательной
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kara 03 октября 2018 | 19:13
Вполне цивилизованно!
К тому времени закон примут об аресте за неисполнение решений пристовов(Как Эхо не заметило) и Навального на два года нам на шею посадят.
kremlefurer 03 октября 2018 | 19:21
kara: Ты, шлепок пригожинский, сидишь на нашей шее как комар и зудишь по методичке в своей Лахте.
banderobab 03 октября 2018 | 19:26
Прикольненько.
Скоро увидим, как Сисяну Унитазовичу крымский мясокомбинат колбасок разной длины и толщины куда нужно понапихает. Апхахочемся!!! ;)
ze_danil 03 октября 2018 | 19:39
banderobab: однако фантазии у тя такие... заднеприводные. Анально-портяночные
ugiazov 03 октября 2018 | 19:39
banderobab: "Сисян" это Путин?
andy66 03 октября 2018 | 19:18
лучше всего у чекистов получается воевать с противником у которого руки уже в наручниках (((
kremlefurer 03 октября 2018 | 19:18
Не останавливайтесь, жулики, сами себе могилку роете. Привет всероссийскому Золотарю.
mas_mas 03 октября 2018 | 19:18
И в суде будут даказывать, что оптовые цены могут быть выше розничных. )))
apels 03 октября 2018 | 19:19
Суд это хорошо. В любом случае и при любом решении нашего какбысуда :)
mas_mas 03 октября 2018 | 19:21
А я бы на месте "Пятёрочки" обиделся бы. У "Пятёрочки" цены ниже, сеть шире, а закупается Росгвардия в каком-то мясокомбинате у чёрта на рогах.
eternity88 03 октября 2018 | 19:25
mas_mas: ой, не до того пятерочкам сейчас - у них средний чек падает и падает не смотря на рост цен...
gregor 03 октября 2018 | 19:28
Мясокомбинат в Крыму, который фигурирует в расследовании ФБК о закупках для Росгвардии, подал в суд на Навального
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Счётная палата Кудрин или бандит Золотов .
Интересная дуэль .
ugiazov 03 октября 2018 | 19:37
Да здравствует самый Басманный суд в мире!!!
a_m_59 03 октября 2018 | 19:47
Интересно, почему в арбитражный суд иск подали против физического лица...Типа - иск подали, суд не принял к рассмотрению, но мы ему ещё покажем...