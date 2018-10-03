Мясокомбинат в Крыму, который фигурирует в расследовании ФБК о закупках для Росгвардии, подал в суд на Навального

При этом Счётная палата обещала учесть информацию ФБК при проверке.

Иск поданный представителями мясокомбината Дружба народов поступил в Арбитражный суд, сообщает Интерфакс. Дату рассмотрения пока не назначили. Предприятие в Крыму, как утверждал Алексей Навальный, стало единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии. С компанией заключены контракты на сумму более двух миллиардов рублей. При этом она, как выяснили в Фонде борьбы с коррупцией, в несколько раз завышает закупочные цены. Мясокомбинатом владеет Борис Кантемиров, в прошлом подчинённый Виктора Золотова, главы Росгвардии.

В расследовании также отмечалось, что Кантемиров связан с людьми, близкими к премьеру Медведеву. В Росгвардии обвинения в завышении цен назвали сфальсифицированными и провокационными, а Золотов даже выпустил видео, где вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него цитата «хорошую сочную отбивную». Пока мясокомбинат Дружба народов готовится к суду с политиком, Счётная палата пообещала учесть информацию в расследовании при проверке в следующем году исполнения федерального бюджета за нынешний год. Об этом говорится в ответе ведомства на письмо ФБК. Ответ опубликован на сайте Навального.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией сообщили Интерфаксу, что иск ещё не видели.