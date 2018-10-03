Хантсман: Невмешательство РФ в промежуточные выборы в американский Конгресс — одно из условий для улучшения отношений
Об этом сегодня рассказал американский посол в Москве Джон Хантсман. Вторым условием, по его словам, является урегулирование проблемы Донбасса. Дипломат напомнил, что американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что он настроен на улучшение международных отношений и прилагает усилия для достижения этой цели.
Комментарии7
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banderobab 03 октября 2018 | 19:22
Вмешиваться, вмешиваться и еще раз вмешиваться!
polikarpich 03 октября 2018 | 19:43
banderobab: Куда ты там вмешиваешься своим рыльцем у Юлии Цыкиной? Ах ты, шалунишка!
:-)))
oxlomon 03 октября 2018 | 19:23
Что подразумевается под термином «невмешательство»? Если Соловьёв в своей передаче назовёт демократов ослами, а республиканцев козлами — это будет считаться вмешательством?
По вопросу Донбасса комменты вообще излишни: вся Незалежная историческая территория российского патронажа. Посему нехрен перцам с другой стороны планеты вмешиваться в то, что там происходит и официально что-либо комментировать.
glotov 03 октября 2018 | 19:31
То есть, все зависит от американской паранойи.
andreyoo 03 октября 2018 | 19:33
Фак! А вы обратили внимание, как незаметно мир перевернулся.
И уже США засыпают Россию требованиями перестать вмешиваться.
И уже при слове дедолларизация не округляют глаза, а обсуждают детали. И не только в России.
polikarpich 03 октября 2018 | 19:47
andreyoo:
Да никто и не требует, а по-хорошему (пока!) предупреждают.
И вообще, о чём с кончеными можно говорить? Просто рукой махнули, да и всё. Самоубивайтесь, на здоровье, только другим жить не мешайте.