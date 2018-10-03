Об этом сегодня рассказал американский посол в Москве Джон Хантсман. Вторым условием, по его словам, является урегулирование проблемы Донбасса. Дипломат напомнил, что американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что он настроен на улучшение международных отношений и прилагает усилия для достижения этой цели.