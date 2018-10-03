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19:01, 03 октября 2018

Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты РФ  по  вопросам назначения и  выплаты пенсий», принятый Госдумой 27 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3
октября 2018 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства также подписал федеральные законы «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ  в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», «О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции 102)», «О внесении изменения в  Трудовой кодекс Российской Федерации», принятые Государственной Думой 27 сентября 2018 года и  одобренные Советом Федерации 3 октября 2018 года.

В.Путин также подписал федеральный закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации», принятый Госдумой 25 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы.

Комментарии

18

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tv_victim 03 октября 2018 | 19:04

Теперь и по десять этажей квартиры можно брать....

banderobab 03 октября 2018 | 19:20

Ну, наконец-то. Отлично!
Нужные, умные, своевременные Законы. Поддерживаем !

danko1 03 октября 2018 | 19:25

banderobab: Портянки поддерживают ограбление россиян, чтобы правящее ворьё могло квартиры не в 5, а в10 этажей покупать, а у Путина появилось еще несколько десятков резиденций.
Молодцы, настоящие путриоты, презирающие Россию и россиян.

banderobab 03 октября 2018 | 19:36

danko1: ___ПУК #####

yulya_tsikina_21 03 октября 2018 | 19:20

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freedommen 03 октября 2018 | 19:28

Согласно версии подписанта этого пакета законов, мы, народ России, - подонки и предатели, раз против затягивания поясов в пользу сами знаете кого. Мы, подонки и предатели, хотим жить как пиндосы и гейропецы, а не как северокорейцы. Поэтому с нами надо поступать как со Скрипалями. И нечего нас жалеть. Похоже что-то не так с головой у этого гаранта. Надо как-то помочь ему с лечением. Кардинально. Как от перхоти. (Лучшее средство от перхоти - гильотина. Врачи говорят). Спасибо.

ura_123 03 октября 2018 | 19:06

Ура товарищи,ура! Итоги мартовских выборов на блюдце с голубой каёмочкой,кушайте полной ложкой...

marder888 03 октября 2018 | 19:09

Желаем Вам водопроводной трубы в зад, уважаемый гарант.

sam2018 03 октября 2018 | 19:10

Ну теперь остается вся надежда на Навального !
Выйдет из тюрьмы и начнет трясти все и всех !

ivfn 03 октября 2018 | 19:14

sam2018:
//Выйдет из тюрьмы и начнет трясти все и всех !///
И вот тогда и наступит благодать. Уж такая Благодать настанет ,мало никому не покажется

fikus74 03 октября 2018 | 19:10

предатель и подонок (ШШ - шпионы/шлюхи)

ser_gey_love_roff 03 октября 2018 | 19:13

И это сглотнули, великий народ, реально.

vla7815 03 октября 2018 | 19:16

Вова, гореть тебе в аду и твоим сообщникам за всю вашу деятельность против людей....................

democ 03 октября 2018 | 19:17

Теперь и у нас, как у соседей России... Только вот у соседей климат другой и продолжительность жизни выше.

encopresis 03 октября 2018 | 19:18

А кто против, у тех не спрашивают - они подонки и предатели. Да, вован?

abram_g 03 октября 2018 | 19:18

Слов нет... Мне капец...

donnarosaliadalvadores 03 октября 2018 | 19:20

Ой, ща расияне, каааак начнут в интернете возмущаться)))! Капец тебе, вольодя)))

lager23 03 октября 2018 | 19:29

Царь-Бедоносец быстр, как ложь, что успевает облететь половину земного шара, пока правда одевает носки

(комментарий скрыт)

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