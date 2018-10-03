Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятый Госдумой 27 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3
октября 2018 года, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства также подписал федеральные законы «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», «О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции 102)», «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», принятые Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобренные Советом Федерации 3 октября 2018 года.
В.Путин также подписал федеральный закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации», принятый Госдумой 25 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы.
Комментарии18
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tv_victim 03 октября 2018 | 19:04
Теперь и по десять этажей квартиры можно брать....
banderobab 03 октября 2018 | 19:20
Ну, наконец-то. Отлично!
Нужные, умные, своевременные Законы. Поддерживаем !
danko1 03 октября 2018 | 19:25
banderobab: Портянки поддерживают ограбление россиян, чтобы правящее ворьё могло квартиры не в 5, а в10 этажей покупать, а у Путина появилось еще несколько десятков резиденций.
Молодцы, настоящие путриоты, презирающие Россию и россиян.
banderobab 03 октября 2018 | 19:36
danko1: ___ПУК #####
yulya_tsikina_21 03 октября 2018 | 19:20
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freedommen 03 октября 2018 | 19:28
Согласно версии подписанта этого пакета законов, мы, народ России, - подонки и предатели, раз против затягивания поясов в пользу сами знаете кого. Мы, подонки и предатели, хотим жить как пиндосы и гейропецы, а не как северокорейцы. Поэтому с нами надо поступать как со Скрипалями. И нечего нас жалеть. Похоже что-то не так с головой у этого гаранта. Надо как-то помочь ему с лечением. Кардинально. Как от перхоти. (Лучшее средство от перхоти - гильотина. Врачи говорят). Спасибо.
ura_123 03 октября 2018 | 19:06
Ура товарищи,ура! Итоги мартовских выборов на блюдце с голубой каёмочкой,кушайте полной ложкой...
marder888 03 октября 2018 | 19:09
Желаем Вам водопроводной трубы в зад, уважаемый гарант.
sam2018 03 октября 2018 | 19:10
Ну теперь остается вся надежда на Навального !
Выйдет из тюрьмы и начнет трясти все и всех !
ivfn 03 октября 2018 | 19:14
sam2018:
//Выйдет из тюрьмы и начнет трясти все и всех !///
И вот тогда и наступит благодать. Уж такая Благодать настанет ,мало никому не покажется
fikus74 03 октября 2018 | 19:10
предатель и подонок (ШШ - шпионы/шлюхи)
ser_gey_love_roff 03 октября 2018 | 19:13
И это сглотнули, великий народ, реально.
vla7815 03 октября 2018 | 19:16
Вова, гореть тебе в аду и твоим сообщникам за всю вашу деятельность против людей....................
democ 03 октября 2018 | 19:17
Теперь и у нас, как у соседей России... Только вот у соседей климат другой и продолжительность жизни выше.
encopresis 03 октября 2018 | 19:18
А кто против, у тех не спрашивают - они подонки и предатели. Да, вован?
abram_g 03 октября 2018 | 19:18
Слов нет... Мне капец...
donnarosaliadalvadores 03 октября 2018 | 19:20
Ой, ща расияне, каааак начнут в интернете возмущаться)))! Капец тебе, вольодя)))
lager23 03 октября 2018 | 19:29
Царь-Бедоносец быстр, как ложь, что успевает облететь половину земного шара, пока правда одевает носки