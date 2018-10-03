Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятый Госдумой 27 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3

октября 2018 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства также подписал федеральные законы «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», «О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции 102)», «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», принятые Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобренные Советом Федерации 3 октября 2018 года.

В.Путин также подписал федеральный закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации», принятый Госдумой 25 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы.