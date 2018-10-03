Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отставку

Несколько минут назад Владимир Путин подписал соответствующий указ. Президент предложил стать временно исполняющим обязанности главы города своему представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Полтавченко предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.

Депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский не считает случившееся знаковым событием.

Полтавченко руководил Петербургом последние 7 лет.