Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отставку
Несколько минут назад Владимир Путин подписал соответствующий указ. Президент предложил стать временно исполняющим обязанности главы города своему представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Полтавченко предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.
Депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский не считает случившееся знаковым событием.
Полтавченко руководил Петербургом последние 7 лет.
Комментарии10
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kryimzdick 03 октября 2018 | 19:02
Гонения на украинцев?
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vladislav 03 октября 2018 | 19:03
Ну и черт с ним.
irdo 03 октября 2018 | 19:16
А К.Собчак, оказывается, была в курсе.
"Откуда дровишки" интересно?
gerzr 03 октября 2018 | 19:22
irdo: интересно, кого поставят Собчак в спаринг-партнёры?
Божену Рынску или Анастасию Волочкову?)))
leonty 03 октября 2018 | 19:20
Такой же судостроитель, как Рогозин космонавт...
vanvincle 03 октября 2018 | 19:21
Собчачк, готовься!!! Для тебя место расчищают.
varlam59 03 октября 2018 | 19:25
Собчак чему радуется? Какой у неё рейтинг в Питере?
bigmaikl 03 октября 2018 | 19:32
Не пора ли на пенсию?
amderma 03 октября 2018 | 19:34
мдя...был кормчим рулил куда скажут, оказалось чутка не туды...
сделали главным корабелом... чёй то будет думаю...
Скажу крамольную мысль, сие губернаторское кресло готовят, удивитесь, для Собчак!
...ну я так думаю...