В отставку уходит губернатор Петербурга Георгий Полтавченко

Несколько минут назад Владимир Путин предложил стать временно исполняющим обязанности главы города представителю президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову, — сообщил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Полтавченко предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.