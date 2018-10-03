В отставку уходит губернатор Петербурга Георгий Полтавченко
Несколько минут назад Владимир Путин предложил стать временно исполняющим обязанности главы города представителю президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову, — сообщил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Полтавченко предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.
Комментарии50
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kremlefurer 03 октября 2018 | 19:28
писькова дочка заместителем? Знатная же судопроизводка.
allexsib 03 октября 2018 | 19:39
Куда дунет "соскочивший" с паровоза ,очередной гэбэшник? В Майами,как Пехтин или в Германию,как Якунин,а может попытаеся стать венгром,как пытается Нарышкин? Давайте,питерцы,избирайте Собчак,она девка умная и в гэбэ не служила,ну...,а то,что с ее анамнезом жизни,лучше бы ,вообще,затихнуть,это-ладно.Пережили же ленинградцы "вальку-полстакана",а юность у нее, не менее экзотична,чем у Ксюши.....