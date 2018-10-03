Соединенные Штаты денонсируют договор о дружбе с Ираном от 1955-го года

Как объявил сегодня американский госсекретарь Майк Помпео, Исламская республика является источником угрозы американской миссии в соседнем Ираке. Действия Тегерана, по мнению главы Госдепартамента, являются лишь попыткой избежать американских санкций.

Ранее США объявили о выходе из ядерной сделке с Ираном и восстановлении санкций против него.