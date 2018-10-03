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18:31, 03 октября 2018

Соединенные Штаты денонсируют договор о дружбе с Ираном от 1955-го года

Как объявил сегодня американский госсекретарь Майк Помпео, Исламская республика является источником угрозы американской миссии в соседнем Ираке. Действия Тегерана, по мнению главы Госдепартамента, являются лишь попыткой избежать американских санкций.
Ранее США объявили о выходе из ядерной сделке с Ираном и восстановлении санкций против него.

Комментарии

7

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yulya_tsikina_21 03 октября 2018 | 18:37

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glotov 03 октября 2018 | 18:38

Исламская республика является источником угрозы американской миссии в соседнем Ираке....
Может, дефекты у самой "миссии"?

sg103 03 октября 2018 | 18:41

Мешают видете ли закончить гуманитарную миссию по оккупации Ирака, которую начали 15 лет назад с дружественных бомбардировок. Вроде уже эти пидарасы каждодневно показывают свою двуличную мерзкую натуру, но все равно не перестаю каждый раз удивляться..
ДА даже если Иран собрается сделать ЯО, кого это волнует??? Ему надо защищаться как то от американской агрессии. Израиль имеет и объясняет что это от защиты от Ирана.. Ну? Что за двуличные мрази ваши хозяева, гомячки? Вернее они то просто делают свое дело, а вот вы, лицемерные пидарасы, за жалкие гроши пытаетесь тут их эти интересы защищать..

polikarpich 03 октября 2018 | 19:07

sg103: Меня это волнует, например. Не должен Иран "делать ЯО". Его и так достаточно на планете.
Ещё не хватало, чтобы каждое неадекватное государство имело "ядрёную бомбу".
Насчёт "двуличных мразей" тоже не всё так гладко. Ты вот так люто ненавидишь Америку, а сам пользуешься каждодневно её плодами и не жужжишь.

sg103 03 октября 2018 | 19:30

polikarpich:
А кто решил кто адекватный а кто нет? Девоочка, ты тут самая умная да? Тебе это кто то сказал? (с) Иран не вторгался на чужие территории, не оккупировал потом соседние страны..

eternity88 03 октября 2018 | 19:22

sg103: "ДА даже если Иран собрается сделать ЯО, кого это волнует???"

Волнует тех, кого подобные тупорылые истерики кретинов, не способных лошадь и телегу в правильной последовательности расположить, ну никак не впечатляют.

Из твоих же слов следует, что у Ирана нет ЯО - он только "собрается", а до мозга костей агрессивные американцы вместо того, чтобы расхерачить Тегеран в пыль, на что у них ресурсов явно хватает, все какую-то дипломатию вокруг него разводят и ждут, когда аятоллы таки создадут свою бомбу. Нет, болезный - такую степень слабоумия демонстрируешь только ты...

unprejudiced 03 октября 2018 | 18:58

Суд ООН обязал США снять часть санкций против Ирана
Международный суд ООН постановил, что введенные США санкции не должны распространяться на поставляемую Ирану гуманитарную помощь, а также на оборудование для гражданской авиации. Текст решения суда опубликован в Twitter всемирной организации.

Теперь посмотрим как пендосы уважают международное право

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