Мясокомбинат «Дружба народов», который фигурировал в расследовании ФБК о Росгвардии, подал в суд на Алексея Навального

В расследовании утверждалось, что компания завышает закупочные цены при поставках продуктов питания в ведомство Виктора Золотова. В фонде также утверждали, что крымским предприятием владеет бывший подчиненный главы Рогвардии. Сам Золотов после этого вызвал Навального на дуэль. Обвинения в коррупции он отверг.

Тем временем Счетная палата собирается в следующем году учесть информацию Фонда борьбы с коррупцией, которая появилась в расследовании о Росгвардии. Об этом говорится в ответе палаты на письмо фонда.