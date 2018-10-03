Мясокомбинат «Дружба народов», который фигурировал в расследовании ФБК о Росгвардии, подал в суд на Алексея Навального
В расследовании утверждалось, что компания завышает закупочные цены при поставках продуктов питания в ведомство Виктора Золотова. В фонде также утверждали, что крымским предприятием владеет бывший подчиненный главы Рогвардии. Сам Золотов после этого вызвал Навального на дуэль. Обвинения в коррупции он отверг.
Тем временем Счетная палата собирается в следующем году учесть информацию Фонда борьбы с коррупцией, которая появилась в расследовании о Росгвардии. Об этом говорится в ответе палаты на письмо фонда.
Комментарии29
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putin_itogy 03 октября 2018 | 18:35
Психуют, старые вонючие потные пехотинцы..))
lenin3 03 октября 2018 | 18:40
А чо сразу не на дуэль?Или боятся повторить судьбу пропавшего Золотова,которого не видно и не слышно после выступления на камеру(также,как и дружбанов гей-полковников)...)))
romashka__ 03 октября 2018 | 18:40
Мясокомбинат «Дружба народов» - идиот.
venedikt_pidarass 03 октября 2018 | 18:56
putin_itogy: Тебе как старому опытному пидарасу известно чем пахнут старые вонючие потные пехотинцы, имеющие тебя в зад денно и нощно. Ну и чем они пахнут?
putin_itogy 03 октября 2018 | 19:12
venedikt_pidarass: Воняют они, нищетой.
Если ты понимаешь, чем и как пахнет нищета.(я, знаю)
В отличии от их ГлавВоров команюущих,
пахнущих свороваными у населения деньгами, кожаными салонами немецких автомобилей премиум-класса, в которых они перемещают свои грузные тела, пахнущие "вкусным импортным одеколоном".
Тем самым дезодорантом, на которые повелись те самые, нищие училки - бюджетницы, фальсифицировавшие выборы запутина и за партию..
equus 03 октября 2018 | 18:36
Мясокомбинат "Дружба народов" -- звучит удручающе как-то...
;-)
chnch 03 октября 2018 | 18:47
equus: Я бы сказал даже страшно звучит...
kryimzdick 03 октября 2018 | 19:04
chnch: актуально, особенно с 2014 года. Да и до того так... Республики-сестры немало друг друга покромсали, особенно старшая старается
chnch 03 октября 2018 | 19:14
kryimzdick: А ещё есть консервы мясные детские "Чебурашка".....
compare 03 октября 2018 | 18:50
equus: сразу вопрос: откуда мясишко?
yuriyp 03 октября 2018 | 18:51
equus: //Мясокомбинат "Дружба народов" -- звучит удручающе как-то... //
Чего тут удручающего?! Колбасу из народов России давно делают. Так, по-дружески...
andy66 03 октября 2018 | 19:11
yuriyp: Мясокомбинат "Братья и сестры"
ura_123 03 октября 2018 | 19:02
equus: Прямо такое сирийское название... Свинина тушёная ” ил-20”, гостовская.
kryimzdick 03 октября 2018 | 19:05
ura_123: Имени Александрова, поющая и пляшущая
palm_coast 03 октября 2018 | 18:38
Да кто же Навального посадит., он жешь Пу тин скииий., свооой.
nitinol 03 октября 2018 | 18:47
palm_coast 18:38:
///Да кто же Навального посадит., он жешь Пу тин скииий., свооой.///
Зная вашу "репутацию", palm_coast, можно со 100% гарантией говорить, что Навальный ни разу не путинский...
palm_coast 03 октября 2018 | 19:09
nitinol:
Репутация в инете. Ха ха ха ха ха...!..
Вы тут самоутверждаетесь?, а в реальной жизни никак?, не получается нарости авторитетом?!
Я щас не про живот.
dedmoroz 03 октября 2018 | 18:47
palm_coast: Ну он так то сидит...
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askol2016 03 октября 2018 | 18:48
Дружба народов... Хорошее название для предприятия, где каждый день потоками льется кровь и совершаются убийства.
gригорьич 03 октября 2018 | 18:53
Какое прекрасное название для мясокомбината - Дружба Народов.
slavaibo 03 октября 2018 | 19:08
gригорьич: прекрасное- надо заковычить!
kp6ic 03 октября 2018 | 18:55
воруют у золотова, а засудят в очередной раз навального. скрепоносно.
bekipp 03 октября 2018 | 18:55
Мясокомбинат торгует картошкой и капустой. Нормально же.
osal 03 октября 2018 | 19:15
bekipp:// Мясокомбинат торгует картошкой и капустой. Нормально же.//
Они скотину, перед убоем овощами откармливают. А так как скотина чует финиш, аппетит у нее хреновый, поэтому овощи остаются. Ну и чтоб не пропадали, отдают Росгвардии даром! Ща в суде докажут.
evgeny_biolog 03 октября 2018 | 19:00
Придётся теперь Навальному вместо президенства заняться мясом ...
ura_123 03 октября 2018 | 19:00
Что это за мясокомбинат такой,да ещё ” Дружба народов” ?
Видать скоро вылезет много интересного о ” мясопродуктах” для опричнины и то что для тушёнки используется только мраморная говядина))))
palm_coast 03 октября 2018 | 19:16
ura_123:
Юрик, что такое мраморная говядина?, это когда у коров много кальция? Так покормить надо стадо из известковых ям сахарных заводов.
osal 03 октября 2018 | 19:10
Уже МЯСОКОМБИНАТЫ, пишут заявления на Навального!