Лауреатов Нобелевской премии по химии объявили в Стокгольме
Её получили сразу трое ученых. Двое граждан США, — Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец Грегори Винтер.
«В течение многих тысяч лет мы, люди, использовали селекционное скрещивание чтобы выводить животных и растения с теми качествами, которые были для нас полезны. Нобелевские лауреаты этого года пошли дальше. С помощью тех знаний об эволюции на молекулярном уровне, которые накопило человечество, они смогли воссоздать эволюционные процессы в пробирке. В лабораторных условиях их получилось направить в нужном направлении и ускорить в несколько тысяч раз. С помощью этого получилось разработать новые химические инструменты. Их можно использовать где угодно, от создания экологически безопасных чистящих средств, до создания нового биотоплива и фармацептических препаратов».
Нобелевская премия составляет 9 миллионов крон, то есть около миллиона долларов США. Половину этой суммы получит Фрэнсис Арнольд, а остатки поделят остальные лауреаты.
Комментарии1
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yulya_tsikina_21 03 октября 2018 | 18:21
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