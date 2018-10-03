Эрмитаж закроет основное здание для посетителей из-за приезда Владимира Путина
Президент Владимир Путин встретится в государственном Эрмитаже с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Помимо прочего, они откроют выставку под названием «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций», где будут представлены работы Боттичелли, Рубенса и Ван Дейка. Из-за визита главное здание музея сегодня будет закрыто для посетителей. В самом Эрмитаже отмечают, что все, кто купил билет на третье октября, смогут без очереди посетить дворец завтра или послезавтра. При этом Главный штаб, Дворец Меншикова и Музей Императорского фарфорового завода сегодня будут работать в обычном режиме. Отмечу, только за последний год это будет четвертая встреча Путина с Курцом.
Также Владимир Путин сегодня планирует встретиться с финалистами конкурса «Учитель года», который проходит сейчас в Петербурге.
Комментарии3
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danko1 03 октября 2018 | 18:36
Зачистят на 10 км всё вокруг Зимнего, на крышах снайперы по обыкновению.
Любит Путин народ, но почему-то роль народа для него его фсошники выполняют.
democ 03 октября 2018 | 18:42
Царь Дадон должен провести приятное времяпровождение среди картин. Мест - то у него мало для официальных встреч.