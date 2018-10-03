Министерство обороны России обнародовало кадры поставки зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию

Видео показали федеральные телеканалы. Накануне министр обороны Сергей Шойгу докладывал президенту Путину на заседании Совбеза, что Россия передала Сирии 49 единиц техники.

В Москве заявляют, что были вынуждены принять дополнительные меры безопасности после гибели экипажа самолета Ил-20 в Сирии из-за действий израильских ВВС.

Израиль не может отказаться от операции в Сирии, несмотря на поставку С-300, — заявил министр обороны Авигдор Либерман. Он возложил ответственность за гибель российского самолета-разведчика на сирийскую армию.