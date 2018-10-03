Министерство обороны России обнародовало кадры поставки зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию
Видео показали федеральные телеканалы. Накануне министр обороны Сергей Шойгу докладывал президенту Путину на заседании Совбеза, что Россия передала Сирии 49 единиц техники.
В Москве заявляют, что были вынуждены принять дополнительные меры безопасности после гибели экипажа самолета Ил-20 в Сирии из-за действий израильских ВВС.
Израиль не может отказаться от операции в Сирии, несмотря на поставку С-300, — заявил министр обороны Авигдор Либерман. Он возложил ответственность за гибель российского самолета-разведчика на сирийскую армию.
Комментарии2
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novyyrusic 03 октября 2018 | 18:25
Волт беда какая. В третий раз придется Израилю эти С-300 уничтожать.
Просто замучились уже.
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"Самое главное, чтобы системы обороны, поставляемые Россией в Сирию, не использовалась против нас", - объяснил глава оборонного ведомства журналистам агентства Ynet.
В интервью изданию Либерман подчеркнул, что "если кто-нибудь станет стрелять по нашим самолетам, мы их уничтожим". "И нам все равно, был это "С-300" или "С-700", - добавил министр.