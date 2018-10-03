Орешкин: Минфин, Минэкономики и ЦБ подготовили предложение по снижению зависимости экономики страны от доллара

Министерство финансов, Минэкономики и ЦБ подготовили предложение по снижению зависимости экономики страны от доллара, — сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, это стимулирующие меры, которые делают подобные операции более эффективными и удобными для компании. Орешкин добавил, что процесс уже запущен с Китаем и другими странами.

Отказ от доллара в Российской экономике займет много времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Минфин поддержал предложение руководителя ВТБ Андрея Костина о дедолларизации. Положительно к ней отнесся и Владимир Путин.

Насколько реальна стратегия России, которая в условиях применения к ней американских санкций рассматривает возможность дедолларизации своей экономики? – На эту тему рассуждают некоторые эксперты на страницах ряда зарубежных изданий.

Газета Файнэншл таймс напоминает, что Россия недавно заявила об отказе для крупнейших отраслей промышленности в осуществлении сделок в американской валюте. Действующие и будущие санкции США окончательно отрежут российские банки от доллара и лишат Москву доступа к внешним займам. Идея использования рубля для импорта и экспорта уже получила одобрение в таких странах как Китай и Турция, которые сами находятся с Вашингтоном в напряженных отношениях. Однако риторика проще, чем реальность, — замечает автор Файнэншл таймс. Россия сильно зависит от экспорта сырья и энергоносителей, рынка, где доллар остается предпочтительной валютой, и вряд ли Кремлю удастся убедить своих партнеров пользоваться российским рублем. После того, как США недавно отрезали крупные предприятия, в том числе алюминиевую промышленность России от доллара и ведения бизнеса в США, рубль по отношению к американской валюте упал на 18 процентов. Угрозы Вашингтона распространить аналогичные ограничения на национальные госбанки привели к распродаже иностранными инвесторами российских государственных облигаций на 7.5 млрд долларов, отмечает британское финансовое издание.

С другой стороны, ряд западных экспертов обращают внимание на то, что с начала президентства Трампа до сегодняшнего дня объемы использования доллара во всех международных транзакциях снизилось с 90 процентов до примерно двух третей. Если доллар, как раньше, в 19 — начале 20 века – английский фунт, будет смещен с позиции международной резервной валюты, у Соединенных штатов уже не получится расплачиваться по счетам просто печатаньем денег. Международное профильное издание mintpressnews не исключает, что данная ситуация может постепенно привести к заметному снижению роста американской экономики, отмечая при этом, что главным бенефициаром падения доллара, несомненно, станет Китай.

Некоторые западные экономисты предвидят, что в ближайшее время страны— экспортеры нефти, торгующие с Китаем, начнут конвертировать свои доходы в юанях в китайские государственные долговые обязательства.

США своей внешней политикой подрывают веру в доллар, как универсальный инструмент и единственную резервную валюту, — считает президент Путин. Как выразился Путин, американские власти «реально пилят сук, на котором сидят». Путин уверен, что это типичная ошибка любой империи.