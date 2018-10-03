В управлении МВД по Екатеринбургу утро среды началось с обысков

Его провели сотрудники Следственного комитета при поддержке оперативников ФСБ.

Оперативно-следственные действия начались в здании городского управления полиции в 8:30 утра. Одновременно следователи пришли домой к одному из высокопоставленных сотрудников екатеринбургской полиции. По данным СМИ, речь идет о начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу майоре Эдуарде Воронине. Вскоре пришли сообщения о том, что Воронин задержан, но это отказались подтвердить в областном полицейском главке. Там заявили, что работники полиции оказывают всяческое содействие коллегам из других ведомств. Ближе к полудню стало известно о том, что в Москве задержан бывший заместитель начальника Главного управления МВД по Свердловской области генерал-майор Владимир Романюк. Как пишет издание Знак ком, это задержание и утренние обыски могут быть связаны с уголовным делом о незаконном покровительстве подпольному игорному бизнесу со стороны екатеринбургских полицейских. По нему по статье вымогательстве уже осужден один из бывших оперуполномоченных отдела, который возглавляет майор Воронин. И сейчас следователи проверяют более высокопоставленные фигуры на возможную причастность к фактам, которые фигурируют в расследовании.



В Главном управлении МВД по Свердловской области указываю на безфигурантный характер дела, в рамках которого были проведены сегодняшние обыски. Генерал Владимир Романюк работал в свердловской полиции с 2011 по 2017 годы. После этого он вернулся в Москву, где нашел работу вне системы правоохранительных органов.