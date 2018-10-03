Алексей Навальный не смог оспорить свой административный арест на 20 суток
Мосгорсуд оставил оппозиционера в спецприемнике по обвинению в организации несогласованной акции 9 сентября.
В отличие от первого рассмотрения административного дела против Алексея Навального, которое заняло более 8 часов, на этот раз суд управился за 2,5 часа. Защита политика выдвинула ряд ходатайств, почти все из которых были отклонены – например, просьба вызвать нескольких свидетелей и привлечь к ответственности чиновников столичной мэрии. Они, уверены адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, отказали в согласовании акции 9 сентября против пенсионной реформы незаконно. В результате судья Илья Козлов лишь зачел Навальному в срок ареста восемь с половиной часов, проведенных в Симоновском суде. Сам оппозиционер говорил, что считает обвинения в организации митинга необоснованными: по его словам, он лишь призывал в нем участвовать. Сегодняшний суд он назвал поводом возбудить против него уголовное дело.
Все это время Навального охраняли пятеро сотрудников полиции и трое судебных приставов. С одним из них оппозиционер несколько минут ругался из-за того, что полицейский запретил политику пить чай, принесенный одним из его сторонников. После заседания адвокаты Михайлова и Кобзев отказались комментировать решение суда, сказав лишь, что подадут иск в ЕСПЧ.
Навальный был арестован на 20 суток 24 сентября. Чуть ранее в тот же день его выпустили из спецприемника, где он отбывал наказание по делу об организации протестной акции 28 января. Нынешний административный арест Навального уже третий по счету в этом году.
Комментарии1
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