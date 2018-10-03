Владимир Путин назначил замминистра по делам Кавказа Михаила Развозжаева врио главы Хакасии

Однако в регионе, где скоро должен пройти второй тур выборов губернатора, он пробудет недолго.

Назначение Михаила Развозжаева весьма нестандартное он пробудет главой республики всего месяц, а затем его вернут в Москву. Владимир Путин дал ему несколько поручений – взять под контроль ситуацию в республике, подготовить ее к зиме, а главное – провести чистые и открытые выборы нового главы Хакасии. Напомню, что первый тур здесь прошел в единый день голосования, тогда коммунист Валентин Коновалов обошел на тот момент исполнявшего обязанности главы региона, «единоросса» Виктора Зимина. Второй тур был назначен на конец сентября, но за несколько дней до него Зимин снял свою кандидатуру, пояснив позже, что таким образом пытался не допустить раскола в республике. Дату голосования перенесли на 7 октября.

Против лидера первого тура коммуниста Коновалова должен был выступить «справедливоросс» Андрей Филягин, который тогда занял третье место, но накануне и он заявил, что снимается с выборов. Его место теперь займет кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, а голосование опять отложили – на этот раз на 21 октября. В избиркоме обещают, что сегодняшнее назначение Развозжаева не станет причиной очередного переноса второго тура.

Как сообщается, Михаил Развозжаев прибудет в Хакасию завтра. Напомню, что последние четыре года он работал в министерстве по делам Северного Кавказа, а до этого более десяти лет — в администрации Красноярского края.