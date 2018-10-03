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18:03, 03 октября 2018

Борьба за пост президента ФИДЕ развернулась задолго до объявления предвыборной кампании

Кирсан Илюмжинов намеревался выдвигаться на новый срок, проведя в своем кресле 23 года, однако персональные санкции Минфина США ограничили его возможности. Они были наложены после материала в газете Нью-Йорк Таймс, в котором президента ФИДЕ обвиняли в деловых связях с сирийским лидером Башаром Асадом. Из-за санкций Илюмжинов не смог приехать в Нью-Йорк на матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным и ему пришлось открывать мероприятие по скайпу. Конкуренты получили весомый аргумент против его кандидатуры. Однако уходить он не собирался. Тогда Исполком инсценировал его добровольную отставку. На сайте организации появилось соответствующее заявление от его имени.

Илюмжинов устоял и тогда, но летом этого года комиссия по этике отстранила его от шахматной деятельности на 18 месяцев за дискредитацию Исполкома и подрыв имиджа ФИДЕ. К тому моменту счета организации в Швейцарии были заблокированы и Илюмжинов прекратил борьбу. На сцене остались его победитель Георгиос Макропулос, который стоял за этими решениями и председатель наблюдательного совета российской шахматной федерации бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Его выдвижение стало ответным ходом России на ситуацию с Илюмжиновым, который и сам поддержал кандидатуру Дворковича. Третьим участников выборов стал британский гроссмейстер Найджел Шорт, который, видимо, выполнял роль спойлера и только что снял свою кандидатуру.

Кирсан Илюмжинов возглавлял Международную шахматную федерацию в 1996 года. Четвре года назад он выиграл выборы у Гарри Каспарова.

Комментарии

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yulya_tsikina_21 03 октября 2018 | 18:06

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